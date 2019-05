Chuyện tình dang dở của phi công Hà Duy và nữ giảng viên đại học

Hà Duy (SN 1987) là con trai NSƯT Hương Dung. Từ bé anh đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Làm mẹ, Mùa hè sôi động, Một chuyến thăm quê, Xin hãy tin em... Tuy nhiên, trưởng thành anh không theo nghiệp diễn như mẹ mà trở thành một phi công. Điển trai, thành đạt, cuộc sống giàu sang, chàng phi công từng gây xông xao với mối tình đẹp như mơ với Âu Hà My (SN 1994) - nữ giảng viên tiếng Pháp sở hữu nhan sắc rực rỡ. Hà My từng gây xôn xao vào mùa thi đại học năm 2015 khi làm giám thị tại điểm thi Đại học Công Đoàn. Ngoài thành công trong sự nghiệp, cô gái này còn khiến không ít người phải ghen tị với cuộc sống hoàn hảo, gia thế khủng. Trang cá nhân của Hà My luôn tràn ngập hình ảnh xe sang, hàng hiệu cùng những chuyến du lịch tới nhiều nơi trên thế giới. Chuyện tình của họ được công chúng ủng hộ và quan tâm theo dõi. Cuối tháng 5/2018, sau thời gian dài tìm hiểu, cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ. Kế hoạch tổ chức lễ cưới, ăn hỏi… được lên lịch cụ thể. Nhà hàng tổ chức tiệc cưới thuộc chuỗi khách sạn lớn ở Hà Nội. Thế nhưng, khi ngày cưới cận kề, họ thông báo hủy hôn. Trên trang cá nhân Facebook lúc đó, Âu Hà My cũng dòng trạng thái: "Cuối cùng cũng trở lại là chính mình ngày trước! Vui tươi, đáng yêu, yêu đời! Single!". Toàn bộ hình ảnh ngọt ngào cùng Hà Duy một thời đều được gỡ bỏ. Thời điểm còn hạnh phúc bên nhau, Hà My tiết lộ, cô không giỏi nữ công gia chánh nhưng được luôn gia đình phi công Hà Duy động viên, hướng dẫn tận tình. Sau mối tình dang dở, Hà My đã tìm được bến đỗ mới bên doanh nhân, diễn viên Nguyễn Trọng Hưng.

