Vợ cũ Thanh Bình gợi cảm hút mắt, nhiều người mê

Ngọc Lan sinh năm 1985, là người mẫu ảnh trước khi đóng phim. Cô sở hữu gương mặt đẹp, body gợi cảm. Ảnh: Công an TP HCM Vợ cũ của Thanh Bình đẹp mặn mà sau khi sinh con trai đầu lòng. Ảnh: Công an TP HCM Ngọc Lan khiến người đối diện khó rời mắt khi mặc gợi cảm tôn đường cong hấp dẫn. Ảnh: Công an TP HCM Vợ cũ của Thanh Bình từng tăng 20kg khi mang bầu. Khi ra Bắc đóng phim, cô tăng 10kg. Hiện tại, Ngọc Lan đã lấy lại được vóc dáng thon gọn. Ảnh: FBNV "Kiều nữ" Ngọc Lan tự tin diện trang phục hở táo bạo. Ảnh: FBNV Trái với hình ảnh gợi cảm sành điệu ở đời thường, trên màn ảnh, Ngọc Lan thường mặc giản dị. Ảnh: FBNV Trang phục của Ngọc Lan khi đóng phim là áo bà ba, đồ bộ. Cô cũng ít phải son phấn. Ảnh: Dân Trí Nữ diễn viên có những bộ ảnh thời trang táo bạo. Ảnh: Dân Việt "Lên đồ", vợ cũ của Thanh Bình quyến rũ khó cưỡng. Ảnh: Dân Việt Ngọc Lan có stylist riêng lựa chọn trang phục. Nhờ vậy, gu thời trang của cô ngày càng tinh tế. Ảnh: Dân Việt Trong khi chồng cũ đang hẹn hò, Ngọc Lan chưa có tình mới sau 3 năm ly hôn. Ảnh: Dân Trí Nữ diễn viên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, nuôi dạy con trai. Ảnh: FBNV Ngọc Lan bận rộn đóng phim, tham gia gameshow. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ảnh: FBNV Xem video "Ngọc Lan ở hậu trường đóng phim Mặt nạ gương". Nguồn FBNV

