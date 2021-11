Ngọc Lan “Mặt nạ gương” thay đổi sốc sau khi tăng 10kg

Hình ảnh đẫy đà, phúc hậu của Ngọc Lan trong phim "Mặt nạ gương" dù phù hợp với vai diễn nhưng khiến nhiều người ngạc nhiên vì nữ diễn viên tăng cân nhanh chóng. Ngọc Lan cho biết cô tăng cân là vì tác dụng phụ của việc truyền nước biển trong những lần nằm viện năm 2020. Một lý do nữa khiến bà mẹ một con tăng cân không kiểm soát là do ăn uống thả cửa trong 4 tháng ở Hà Nội đóng phim "Mặt nạ gương". Phát tướng nên không chỉ vóc dáng mà khuôn mặt của người đẹp sinh năm 1985 cũng đầy đặn và tròn lên trông thấy. Tháng 8/2021, nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" khiến cư dân mạng hốt hoảng khi khoe khuôn mặt rõ nọng cằm. Mặc trang phục ở nhà, trông diễn viên Ngọc Lan lại càng đẫy đà thấy rõ. Bù lại cho việc lên cân thì nụ cười tươi và làn da trắng sáng giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Mới đây Ngọc Lan vừa nhận lời làm MC chương trình "Bạn muốn hẹn hò", thay Hồng Vân. Lên hình, do biết chọn trang phục nên trông Ngọc Lan không bị lộ việc tăng cân. Nữ MC chọn trang phục đen khi lên sân khấu để thon thả hơn.Hình ảnh Ngọc Lan khi chưa tăng 10kg vẫn còn lộ rõ xương quai xanh.Xem video "Ngọc Lan ở hậu trường đóng phim Mặt nạ gương". Nguồn FBNV

