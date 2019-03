Vì sao phim của Cát Phượng có doanh thu thấp kỷ lục?

(Kiến Thức) - Theo Box Office Vietnam, “Hạnh phúc của mẹ” của mẹ chỉ thu về hơn 3,8 tỷ sau hơn 20 ngày công chiếu. Lý do phim của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn không lôi kéo được khán giả không quá khó hiểu.

“Hạnh phúc của mẹ” ra rạp từ ngày 8/3. Theo Box Office Vietnam - một website phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu từ hệ thống bán vé online (được công khai), bộ phim chỉ thu về hơn 3,8 tỷ sau hơn 20 ngày công chiếu. Từ bảng đồ thống kê của Box Office Vietnam, có thể thấy doanh thu phim giảm mạnh theo từng ngày.



Dữ liệu từ Box Office Vietnam chỉ mang tính tham khảo. Trong khi đó, về phía nhà sản xuất “Hạnh phúc của mẹ” cho đến nay vẫn chưa công bố doanh thu của phim. Tuy chưa biết chắc con số doanh thu phim “Hạnh phúc của mẹ” nhưng nhiều khán giả tin rằng bộ phim đang chịu thất bại nặng về về doanh thu.

“Hạnh phúc của mẹ”. Ảnh: Saostar Box Office Vietnam phân tích doanh thu của "Hạnh phúc của mẹ". Ảnh chụp màn hình

Lý do “Hạnh phúc của mẹ” không lôi kéo được khán giả không quá khó hiểu. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do lùm xùm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Trở lại thời gian trước khi “Hạnh phúc của mẹ” ra rạp , đã nổ ra scandal “tình tay ba” Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy.

Vì bị nghi mang chuyện tình cảm ra PR bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con”, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn lẫn An Nguy bị công chúng ném đá, tẩy chay. Scandal không chỉ khiến bộ ba đánh mất hình ảnh xây dựng bấu lâu nay mà còn được cho là nguyên nhân khiến bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” bị lỗ nặng.

Giữa lùm xùm của Kiều Minh Tuấn - An Nguy xảy ra, “Mẹ Tuệ” là bộ phim Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đóng chung đã đưa ra lịch khởi chiếu vào ngày 26/10/2018. Tuy nhiên, sau đó ê-kíp phim “Mẹ Tuệ” đã âm thầm hủy lịch ra rạp rồi đổi tên phim thành “Hạnh phúc của mẹ” và chọn công chiếu vào ngày 8/3/2019.

“Hạnh phúc của mẹ” công chiếu khi scandal lắng xuống một thời gian nhưng nhiều khán giả vẫn chưa quên chuyện cũ. Chính vì vậy, phim không thoát được việc bị công chúng quay lưng. Về phía nhà phát hành, họ tung chương trình tặng 5000 vé xem phim miễn phí để kéo khán giả nhưng nỗ lực này dường như muối bỏ bể.

Nhiều người cho rằng nếu không phải vì lùm xùm của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn, một bộ phim chạm đến được cảm xúc của người xem về tình mẫu tử của một người mẹ với một người con bị tự kỷ như “Hạnh phúc của mẹ” chắc chắn sẽ được khán giả chào đón nồng nhiệt. Tiếc thay, chất lượng phim cũng không cứu được scandal đời tư của diễn viên.

Thực tế, khán giả ngày nay không còn dễ dãi với nghệ sĩ vướng scandal. Với quyền lực của mình, công chúng sẽ chỉ chọn xem tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ sạch scandal, nội dung hay. Thế mới nói, nghệ sĩ cần giữ gìn hình ảnh, không nên dùng chiêu PR đời tư quá phản cảm ảnh hưởng đến chính mình lẫn tập thể.

Trở lại “Hạnh phúc của mẹ”, có thể nói đây là bộ phim thất bại về doanh thu của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn. Có lẽ, cặp đôi cần một thời gian dài và phải có những cống hiến cho nghệ thuật thì cả hai mới lấy lại được sự tin yêu của khán giả.