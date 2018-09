An Nguy đẹp "ngọt ngào" hậu công khai yêu Kiều Minh Tuấn

An Nguy xinh đẹp trong váy đầm màu hồng pastel với tông makeup nhẹ nhàng tại sự kiện ra mắt phim. Đây là lần xuất hiện mới nhất sau tâm bão scandal với diễn viên Kiều Minh Tuấn. nàng diễn viên vẫn xinh đẹp đến nao lòng trong chiếc đầm hồng thướt tha. Nữ diễn viên sinh năm 1987 có gương mặt trẻ đẹp hơn so với tuổi thật của mình, người đẹp có những cách 'hack tuổi' bằng những tông trang điểm ngọt ngào để diện mạo trẻ trung hơn. An Nguy gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn khác xưa, cô đẹp tha thướt và yêu kiều. An Nguy có làn da trắng với đường nét ngây thơ khiến ít ai nhận ra cô đã ở “tuổi băm”. Rạng rỡ trong tay người yêu, nữ diễn viên An Nguy chọn chiếc váy xếp pli dịu dàng và ngọt ngào. Khi tham gia dự án phim ” Chú ơi đừng lấy mẹ con” mới đây, người đẹp gây bất ngờ khi lần đầu cắt tóc tém. Kiểu tóc pixie hiện đại vô cùng thích hợp với cô

An Nguy xinh đẹp trong váy đầm màu hồng pastel với tông makeup nhẹ nhàng tại sự kiện ra mắt phim. Đây là lần xuất hiện mới nhất sau tâm bão scandal với diễn viên Kiều Minh Tuấn. nàng diễn viên vẫn xinh đẹp đến nao lòng trong chiếc đầm hồng thướt tha. Nữ diễn viên sinh năm 1987 có gương mặt trẻ đẹp hơn so với tuổi thật của mình, người đẹp có những cách 'hack tuổi' bằng những tông trang điểm ngọt ngào để diện mạo trẻ trung hơn. An Nguy gây bất ngờ với phong cách hoàn toàn khác xưa, cô đẹp tha thướt và yêu kiều. An Nguy có làn da trắng với đường nét ngây thơ khiến ít ai nhận ra cô đã ở “tuổi băm”. Rạng rỡ trong tay người yêu, nữ diễn viên An Nguy chọn chiếc váy xếp pli dịu dàng và ngọt ngào. Khi tham gia dự án phim ” Chú ơi đừng lấy mẹ con” mới đây, người đẹp gây bất ngờ khi lần đầu cắt tóc tém. Kiểu tóc pixie hiện đại vô cùng thích hợp với cô