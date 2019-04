Huỳnh Tâm Dĩnh: “Tiểu tam” showbiz Hong Kong, nhan sắc không phải dạng vừa

Mới đây, Huỳnh Tâm Dĩnh bị lộ clip ôm ấp, hôn Hứa Chí An trong xe hơi. Điều đáng nói, Huỳnh Tâm Dĩnh là bạn gái của Mã Quốc Minh còn Hứa Chí An là chồng Trịnh Tú Văn. Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An lên tiếng xin lỗi vì scandal ngoại tình. Về phía Trịnh Tú Văn, cô giữ im lặng. Dù bị cắm sừng nhưng Mã Quốc Minh lại bảo vệ Huỳnh Tâm Dĩnh giữa tâm bão. Trước khi trở thành tiểu tam của làng giải trí, Huỳnh Tâm Dĩnh được biết đến là Á hậu Hong Kong 2012. Nàng á hậu sở hữu gương mặt khả ái với nụ cười hút hồn, vóc dáng quyến rũ, làn da trắng không tỳ vết. Bạn gái của Mã Quốc Minh theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Hình ảnh Huỳnh Tâm Dĩnh khoe vòng một quyến rũ tại một sự kiện. Huỳnh Tâm Dĩnh xinh đẹp, gợi cảm, chả trách Hứa Chí An và Mã Quốc Minh đều say đắm cô.Huỳnh Tâm Dĩnh hẹn hò Mã Quốc Minh từ năm 2016. Từ khi gắn bó, cặp đôi này không ngại báo chí. Mã Quốc Minh nổi tiếng chiều bạn gái. Theo các nguồn tin, tài tử TVB chi trả tất cả các món đồ Huỳnh Tâm Dĩnh mua sắm. Ngoài ra, dù là con trai một nhưng Mã Quốc Minh lại vì bạn gái mà không ở chung với bố mẹ. Hình ảnh Huỳnh Tâm Dĩnh đã sụp đổ khi cô bị lộ clip ngoại tình. Nữ diễn viên chen chân vào cuộc hôn nhân giữa Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn. Được biết, cặp đôi này đã có 6 năm kết hôn, 22 năm bên nhau. Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh mới đây còn vướng nghi vấn khiến cuộc hôn nhân của tài tử Ngô Khải Hoa tan vỡ vào năm 2014. Huỳnh Tâm Dĩnh hiện bị gắn mác là tiểu tam của làng giải trí Hong Kong.

