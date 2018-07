Dàn sao Hong Kong tới Nga cổ vũ chung kết World Cup 2018

World Cup 2018 đã bước đến giai đoạn cuối cùng. Hôm 13/7, nhiều nghệ sĩ gạo cội Hong Kong như vợ chồng Uông Minh Thuyên, Trương Triệu Huy, Tăng Chí Vỹ đã có mặt tại sân bay chuẩn bị tới Nga theo dõi trận chung kết giữa tuyển Pháp và Croatia. Vợ chồng Uông Minh Thuyên và La Gia Anh chụp ảnh lưu niệm tại sân bay. Trả lời On về dự đoán tỷ số, nam diễn viên quen thuộc trong các phim Châu Tinh Trì cho biết: "Tôi vốn ủng hộ Brazil vào chung kết nhưng không ngờ Brazil lại bị loại. Tôi rất buồn sau trận đấu đó. Trong trận chung kết tới đây, dù Pháp mạnh hơn, tôi vẫn ủng hộ đội kém là Croatia". Dù không còn trẻ, Uông Minh Thuyên vẫn được gọi là "nhất tỷ" ngành giải trí Hong Kong. Bà là một trong những nữ nghệ sĩ có tiếng nói với lãnh đạo TVB. Nam diễn viên Tôn Diệu Uy và Hứa Chí An trên máy bay. Tôn Diệu Uy đến Nga cùng bà xã. Trong khi đó, Hứa Chí An đi một mình, không có vợ là diva Trịnh Tú Văn đi cùng. Hai nam diễn viên nổi tiếng tin rằng Pháp sẽ là nhà vô địch World Cup năm nay. Mã Hải Luân, diễn viên quen thuộc của TVB trong các vai bà mẹ chua ngoa, cũng có mặt trong đoàn nghệ sĩ tới Nga. Ở tuổi 71, bà cho biết chưa bỏ một trận bóng nào tại World Cup năm nay. Tăng Chí Vỹ vui vẻ khi trả lời phỏng vấn về chuyến đi tới Nga. Tăng Chí Vỹ hiện đã lấy lại tinh thần sau những ồn ào liên quan đến cuộc sống riêng tư. Các nghệ sĩ Hong Kong tin rằng Pháp có cơ hội rất lớn để giành cúp vàng sau 20 năm. Dàn nghệ sĩ chụp ảnh trước giờ xuất phát. Trước đó, nghệ sĩ Đàm Vịnh Lân và Trần Dịch Tấn cũng đã có mặt tại Nga theo dõi World Cup. Xem video "Nhìn lại trận thắng của Pháp ở bán kết". Nguồn Youtube:

