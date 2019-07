Trương Thế Vinh bảo vệ Diễm My 9X giữa nghi vấn "đá xéo"

Giữa lúc dư luận ném đá Diễm My 9X, Trương Thế Vinh lên tiếng bảo vệ: "Diễm My 9X thì không có ý xấu và cũng đã giải thích rất rõ. Chúng tôi thường xuyên làm việc chung nên tôi hiểu em ấy".

Mới đây, cư dân mạng dậy sóng và liên tục "ném đá" nữ diễn viên Diễm My 9X vì động thái của cô nàng bị cho là "đá đểu" đàn anh Trương Thế Vinh giữa tâm bão. Nữ diễn viên đăng ảnh một tiệm chụp ảnh thẻ đã lấy ảnh của mình làm bảng hiệu. Nữ diễn viên nửa đùa nửa thật bảo có nên đòi tiệm này 100 triệu tiền phí hay không? Thế nhưng, Diễm My 9X đã nhanh chóng giải thích, bức ảnh này là do trợ lí của cô chụp và đăng tải, cô không cập nhật thông tin những ngày qua nên không hiểu câu chuyện đang lùm xùm. Dù thế, nữ diễn viên vẫn bị "ném đá" dữ dội.



Giữa tâm bão, nam diễn viên ca sĩ Trương Thế Vinh đã đăng tải dòng trạng thái "Mong mọi người hãy bình tĩnh". Anh gửi lời cảm ơn đến báo chí, bạn bè, các fan, cư dân mạng và "những người có ý thức xây dựng cho cộng đồng ngày càng văn minh hơn" đã lắng nghe và thấu hiểu cho câu chuyện vừa qua. Nhưng câu chuyện đã đi quá xa so với hình dung của anh. Anh cho biết bản thân đã nhận được lời xin lỗi từ nhãn hàng nhưng chưa thoả đáng. Dù sao anh vẫn ghi nhận vì sự chân thành. Bên cạnh đó, anh cũng không trách đồng nghiệp không lên tiếng bênh mình vì đó là chuyện riêng của anh và họ cũng cần mối quan hệ riêng.

Diễm My 9X đăng status gây bão, bị nghi đá xéo đàn anh.

Nam diễn viên cho biết:

"Thứ nhất: Tôi đã được trao đổi với anh Dũng và nhận được những lời tự nhận khuyết điểm, nếu nói thoả đáng thì là chưa, nhưng với tôi như vậy là đủ cho trường hợp này. Về phía nhãn hàng, theo tôi họ có những thiếu sót và đến nay thì hệ quả đang quá nặng. Chúng ta tranh luận để hiểu rõ hơn quyền lợi của mình, không cần thiết phải tẩy chay hoặc ép ai vào đường cùng.

Thứ hai: Việc các đồng nghiệp của tôi không lên tiếng là đúng, vì nếu họ tham gia, sự việc chắc sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Còn những người có ý kiến trái chiều thì cũng không sai, có tranh luận thì sự việc mới được tỏ tường. Điều này có lợi cho nghệ sĩ nói riêng và cho những người có liên quan đến luật bản quyền nói chung.

Tôi viết thư này với mong muốn mọi người hãy bớt nóng giận, nên để cho câu chuyện này lắng xuống. Tôi tin sau những gì đã xảy ra thì các quy định của pháp luật về bản quyền, hình ảnh đã được rõ ràng hơn!

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã quan tâm!".

Trương Thế Vinh bảo vệ đàn em Diễm My 9X và mong mọi người bình tĩnh để không đẩy chuyện đi quá xa.

Cuối cùng, về trường hợp của Diễm My 9X, Trương Thế Vinh bày tỏ: "Còn Diễm My 9X thì không có ý xấu, và cũng đã giải thích rất rõ. Chúng tôi thường xuyên làm việc chung nên tôi hiểu em ấy. Các bạn hãy bỏ qua nhé".

Liên hệ với Trương Thế Vinh, anh cho biết đã cố gắng giải quyết mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Anh không buồn vì Diễm My 9X bởi bản thân anh rất quý và hiểu cô không phải người như thế.

