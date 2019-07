Đàm Thu Trang mặc váy nào trong ngày lên xe hoa?

Váy cưới Đàm Thu Trang trong lễ thành hôn vào ngày 28/7 sắp tới đang là chủ đề được nhiều fan quan tâm. Khi chụp ảnh cưới, Đàm Thu Trang diện đến 9 mẫu trang phục. Hình ảnh Đàm Thu Trang diện mẫu váy hở lưng, tà quét đất. Được biết, cô dâu đã đặt riêng NTK Trần Hùng cho mẫu váy này dựa trên phong cách, ngoại hình nhẹ nhàng. Theo nam thiết kế, tổng thời gian để anh hoàn thành mẫu trang phục này là hơn 500 giờ. Vợ sắp cưới của Cường Đô la chuộng phong cách tinh tế, tối giản. Vì vậy, nhiều người đoán, trong hôn lễ, Đàm Thu Trang sẽ mặc chiếc váy được thiết kế không quá cầu kỳ. Một mẫu váy cưới tối giản, nhẹ nhàng hợp với tính cách của Đàm Thu Trang. Chủ nhân của thiết kế này là nhà thiết kế Lâm Tâm. NTK Lâm Tâm đã lấy số đo riêng của Đàm Thu Trang để may chiếc váy cưới này. Khi chụp ảnh cưới, Đàm Thu Trang còn diện mẫu váy cưới màu hồng nude ngọt ngào, chất liệu voan phối ren. Chiếc váy cưới này cũng được đặt riêng cho Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng thoáng nhìn qua, chiếc váy cưới của Đàm Thu Trang mang phong cách của Hồ Ngọc Hà. Khi chụp ảnh cưới, Đàm Thu Trang cũng lựa chọn mẫu váy cưới cúp ngực. Theo Thời đại plus, có nhiều nguồn tin cho rằng 9 chiếc váy cưới dành cho Đàm Thu Trang đều do Cường Đô La cùng ekip stylist Pông Chuẩn đặt riêng. Tuy nhiên, Pông Chuẩn cho biết những thiết kế váy cưới này chỉ là để chụp ảnh và không có chuyện Đàm Thu Trang sẽ mặc đến 9 chiếc váy cưới. Theo Thời đại plus, chiếc váy quan trọng nhất sẽ được giữ bí mật và khi nào đến giây phút quan trọng nhất chú rể Cường Đô la mới được biết. Xem video "Đàm Thu Trang khoe ảnh Cường Đô la". Nguồn Youtube/vtc

