Loạt sao Việt trần tình khi bị nghi đá đểu Trương Thế Vinh

Gần đây, Trương Thế Vinh yêu cầu một lời xin lỗi chân thành và bồi thường 25 triệu từ phía thương hiệu dùng hình ảnh của anh mà không xin phép. Trong khi đó, phía thương hiệu M khẳng định Trương Thế Vinh mặc chiếc áo do họ thiết kế và hình ảnh được công khai nên họ có quyền lấy về để đăng tải trên fanpage.



Giữa ồn ào của Trương Thế Vinh, Mâu Thủy và Diễm My bị nghi đá đểu nam diễn viên này. Cụ thể, trên trang cá nhân, Diễm My đăng tải hình ảnh một cửa tiệm chụp ảnh đã sử dụng hình cô làm bảng hiệu kèm dòng chú thích: "Chắc phải charge 100 triệu quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ".

Bị nhiều cư dân mạng ném đá, Diễm My nhanh chóng thanh minh. Nữ diễn viên cho biết, những ngày qua, cô không biết về vụ việc của Trương Thế Vinh. Khi trợ lý tình cờ chụp được bức ảnh về cửa tiệm chụp ảnh và gửi cho Diễm My, cô cảm thấy hài hước nên đăng tải chứ không có ý "xỏ mũi" vào chuyện người khác.

Còn Mâu Thủy, cô bị nghi để lại bình luận “Kiếm 25 triệu dễ vậy? Thỉ cũng muốn" trên trang cá nhân của một người bạn. Trước làn sóng chỉ trích từ dân mạng, Mâu Thủy cũng lên tiếng phân trần giống Diễm My.

Mâu Thủy cho hay, cô không hề để lại bình luận trên. Nàng á hậu cho hay, cô cũng không quen biết hay kết bạn với người sáng lập nhãn hàng M. Mâu Thủy chia sẻ thêm, quan điểm của cô, không phải việc của mình thì sẽ không can thiệp. Hiện, người đẹp hoang mang không biết vì sao xuất hiện bình luận trên.

Cao Thái Sơn lại công khai đứng về phía nhãn hàng. Theo nam ca sĩ, việc thương hiệu sử dụng lại hình ảnh của nghệ sĩ là điều đôi bên cùng có lợi. Câu chuyện giữa Trương Thế Vinh và nhãn hiệu M từ bé bị xé ra to vì không ai chịu nhường ai. "Nếu không muốn liên quan tới các brand quần áo thì tốt nhất không nên mặc đồ", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Cũng lên tiếng bênh vực nhãn hàng, Pha Lê viết: “Vinh nói là được tặng mà, cũng chả phải mua, mà hình công cộng trên báo nữa. Nói thì ai cũng có lý nhưng giá Vinh có người đứng ra xử lý thì tốt hơn tự ra mặt như vậy, và thật ra chuyện rất nhỏ, người cũng tháo hình xuống liền rồi.



Hay mục đích cuối cùng là 25 triệu. Chắc đưa tiền phát là im ngay. Nói thật, nhìn thấy rõ mục đích thương mại trong này chứ đừng lôi cái gọi là luật hay cái sĩ diện của nghệ sĩ ra nói... Không thấy M sai, nếu là hãng khác nổi tiếng thế giới lấy hình đăng chắc cả nước vào vỗ tay hoan hô chúc mừng”.

Đã có nhiều cư dân mạng ném đá Pha Lê. Về phía mình, cô liên tục đăng đàn đáp trả antifan. “Tôi lên án các kiểu lôi kéo trẻ con văng tục chửi thề và dùng bạo lực mạng xã hội như văng tục, chửi thề, report các kiểu... văn minh của các bạn ở đâu. Đau lòng cả một thế hệ”, Pha Lê chia sẻ.