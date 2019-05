Cát Tường tố bị NSX “đuổi” khỏi “Bạn muốn hẹn hò“

Chương trình " Bạn muốn hẹn hò" đang gây ồn ào khi nhà sản xuất quyết định để Nam Thư làm MC thay Cát Tường. Ảnh: Người lao động Trong vai trò dẫn chương trình, Nam Thư bị nhiều cư dân mạng chê kém duyên. Cùng dẫn "Bạn muốn hẹn hò" với Nam Thư, Quyền Linh đã lên tiếng bênh vực đàn em. Quyền Linh chia sẻ không thể so sánh Cát Tường và Nam Thư vì Cát Tường dẫn 6 năm còn Nam Thư mới chỉ có vài ngày làm MC. Ảnh: Dân Việt Nam MC còn động viên Nam Thư: "Anh và ê-kíp sẽ cố gắng hỗ trợ em tất cả những gì có thể. Anh tin là em sẽ làm được". Quyền Linh cũng chia sẻ hình ảnh văn bản về việc thay đổi MC "Bạn muốn hẹn hò" từ nhà sản xuất. Theo đó, nhà sản xuất mở rộng chương trình "Bạn muốn hẹn hò" với phiên bản do Cát Tường dẫn mang tên "Hẹn ăn trưa", trong khi đó phiên bản truyền thống sẽ do Nam Thư đảm nhận. Việc thay đổi này cũng là do yêu cầu của đơn vị nắm giữ bản quyền chương trình. Về phía Cát Tường, cô đã lên tiếng. Trên trang cá nhân, nữ MC chia sẻ cô bị cắt hợp đồng. Ảnh: Saostar "Nhiều người nói tôi đi chơi rồi về quay, nhưng người ta lại cắt hợp đồng của tôi, chứ làm gì có ai bỏ chương trình. Kinh tế của tôi khá hơn, có thể cho con đi học nhờ chương trình. Giờ người ta cắt hợp đồng đột ngột, tôi hụt hẫng, stress lắm", Cát Tường nghẹn ngào chia sẻ. Ảnh: Yeah1 Theo Zing, đại diện truyền thông của "Bạn muốn hẹn hò" khẳng định giữa Cát Tường và nhà sản xuất không có mâu thuẫn, chương trình đã theo đúng theo hợp đồng và không xảy ra bất kì tranh chấp nào. Trong suốt 6 năm làm MC "Bạn muốn hẹn hò", Cát Tường được nhiều khán giả yêu mến. Vì vậy, việc cô rời chương trình gây tiếc nuối. Xem một trích đoạn chương trình "Bạn muốn hẹn hò". Nguồn Youtube

