Tình trường thời còn nổi tiếng của diễn viên Thương Tín

Diễn viên Thương Tín chia tay Bùi Kim Chi. Cả hai có một cô con gái chung nhưng không đăng ký kết hôn. Ảnh: Người Đưa Tin. Thương Tín từng có cuộc hôn nhân với một cô gái tên Thủy Tiên. Cặp đôi có người con trai chung là Thanh Tùng. Ảnh: Znews. Thương Tín ly hôn Thủy Tiên khi con trai lên 5 tuổi. Theo Dân Việt, Thanh Tùng sống với ông bà nội từ nhỏ. Do Tương Tín liên tục đi đóng phim nên không ở gần con trai. Lớn hơn một chút, con trai Thương Tín về ở với mẹ. Sau đó, mẹ của Thanh Tùng sang Mỹ định cư, anh ở lại Việt Nam. Ảnh: Znews.Con trai Thương Tín muốn trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, mẹ của anh phản đối quyết liệt. “Mẹ tôi bảo giới nghệ sĩ phức tạp, bà sợ tôi sẽ đào hoa và… lăng nhăng như ba”, con trai Thương Tín chia sẻ trên Gia Đình & Xã Hội. Ảnh: Znews. Người thứ hai mà Thương Tín gọi là vợ là bà Trần Thị Nghĩa. Nữ đại gia này đáp ứng mọi yêu cầu về vật chất cho Thương Tín và đối xử tốt với con riêng của chồng. Ảnh: Vietnamplus. Sau 7 năm chung sống, Thương Tín và bà Nghĩa lên kế hoạch vượt biên nhưng Thương Tín bị lỡ chuyến nên chỉ có một mình vợ đi. Sau đó, con tàu chở bà Nghĩa bị nạn và bà bị thiệt mạng. Thương Tín nói rằng ông chưa một ngày yêu bà Nghĩa bởi vậy khi bà qua đời, ông rất ân hận. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Thương Tín từng sống chung với nữ ca sĩ vũ trường Hồng Nhung trong 10 năm. Nam diễn viên chia tay sau khi Hồng Nhung bí mật phá bỏ thai nhiều lần trong khi Thương Tín rất muốn có con. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống. Thương Tín còn từng hẹn hò Diễm My 6x. “Lúc đó, tôi có tham gia dự án phim do anh ấy làm đạo diễn. Trong chuyện tình này, tôi muốn nói rõ ràng rằng tôi là người chủ động tấn công tình cảm anh Thương Tín chứ không phải anh ấy có ý với tôi trước", Diễm My chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: Dân Việt. Vô số mối tình khác được Thương Tín kể trong cuốn sách “Hồi ký Thương Tín: Một đời giông bão” ra mắt năm 2015. Ảnh: Tiền Phong. Thương Tín từng chia sẻ trên Đầu Tư Online, ban đầu anh đắn đo và sợ những điều mình kể làm cho những phụ nữ từng đi qua đời anh mất hạnh phúc, hoặc mang đến không khí không vui cho gia đình họ. "Nếu có như thế thì tôi xin lỗi. Nhưng hồi ký là phải nói thật. Vì thế, nếu cuốn sách có ảnh hưởng đến một vài nhân vật thì xin hãy tha thứ cho tôi", nam diễn viên bày tỏ. Ảnh: Công An Nhân Dân Online. Xem video: "Hai cha con nghệ sĩ Thương Tín song ca". Nguồn Znews

