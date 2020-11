Tiểu Vy nhắn nhủ điều đắt giá tới Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Tối ngày 22/11, sau 2 ngày chuyển giao vương miện cho tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy viết tâm thư gửi đến đàn em. Tiểu Vy cho biết lý do cô khóc trong đêm chung kết là vì nhìn thấy được bản thân mình trong hình ảnh của Đỗ Thị Hà.



Hoa hậu Việt Nam 2018 không quên gửi lời chúc mừng đến tân hoa hậu Đỗ Thị Hà và khẳng định luôn ủng hộ đàn em. “Chị tin chắc rằng với sự lựa chọn của ban tổ chức cộng với sắc đẹp, trí tuệ của em sẽ làm cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 lung linh hơn.

Chúc cho hành trình 2 năm nhiệm kỳ của Đỗ Thị Hà sẽ lan toả được nhiều tình yêu thương đến với mọi người. Hy vọng, mọi người sẽ luôn ủng hộ và động viên tinh thần cho một cô gái 19 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ với vai trò một Hoa hậu Việt Nam . Chắc chắn, Tiểu Vy sẽ luôn ở bên cạnh, động viên và chia sẻ cùng em”, Tiểu Vy viết.

Đỗ Thị Hà tỏ ra xúc động trước tình cảm của đàn chị. Tân hoa hậu để lại bình luận trên trang cá nhân của Tiểu Vy: “Chị làm em xúc động quá, cảm ơn chị của em. Em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ nối tiếp chị ạ”.

Tiểu Vy chuyển giao vương miện cho Đỗ Thị Hà. Tiểu Vy khóc trong đêm chung kết.

Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà bị một số người nhận xét kém sắc so với Tiểu Vy. Bị so sánh nhan sắc với đàn chị, Đỗ Thị Hà chia sẻ trên Zing: “Khi mới đăng quang, việc chê hay so sánh nhan sắc giữa tôi và Hoa hậu Tiểu Vy là điều bình thường.

Nhưng tôi nghĩ mỗi người có vẻ đẹp riêng. Ngoài ngoại hình khác nhau, mỗi hoa hậu đều mang trong mình tấm lòng chân thành, sự nhân ái. Điều đấy làm đẹp hơn cho mỗi người”.