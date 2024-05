Tiết lộ về diễn viên Trung Quốc đóng MV mới của Chi Pu

Phàn Trị Hân đóng nam chính trong MV Finding you của Chi Pu vừa ra mắt. Ảnh: FBNV. Trị Hân sinh năm 1999, tốt nghiệp khoa Trình diễn thời trang của Học viện Thời trang Bắc Kinh. Ảnh: FBNV. Nam diễn viên là một trong những “gà cưng” của Gia Hành - công ty quản lý Địch Lệ Nhiệt Ba, Chúc Tự Đan, Cao Vỹ Quang. Ảnh: Bazaar Việt Nam. Theo Bazaar Việt Nam, bạn diễn của Chi Pu bắt đầu ra mắt với vai trò diễn viên với vai diễn trong Em bắt đầu là núi cao biển rộng trong mắt anh – Mountains and ocean năm 2019. Ảnh: Bazaar Việt Nam. Trị Hân còn từng đóng phim: Bạn gái 99 điểm – My girl, Nhạn quy tây song nguyệt – Time flies and you are here, Bí mật nơi góc tối – Our secret, Xin chào tay súng thần – Hello, the sharpshooter, Đối với tôi, anh ấy là người nguy hiểm – My lethal man. Ảnh: Bazaar Việt Nam. Trị Hân cao 1m83, sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai đốn tim nhiều fan nữ. Ảnh: Bazaar Việt Nam. Nam diễn viên khoe thân hình cơ bắp. Ảnh: FBNV.Phàn Trị Hân từng đăng tải một số hình ảnh ăn phở và các món ăn đặc sản khác tại Việt Nam khi đi du lịch. Ảnh: Hoa Học Trò. Xem video: "Màn trình diễn “đã mắt đã tai” của Chi Pu trên sân khấu Trung Quốc"

Phàn Trị Hân đóng nam chính trong MV Finding you của Chi Pu vừa ra mắt. Ảnh: FBNV. Trị Hân sinh năm 1999, tốt nghiệp khoa Trình diễn thời trang của Học viện Thời trang Bắc Kinh. Ảnh: FBNV. Nam diễn viên là một trong những “gà cưng” của Gia Hành - công ty quản lý Địch Lệ Nhiệt Ba, Chúc Tự Đan, Cao Vỹ Quang. Ảnh: Bazaar Việt Nam. Theo Bazaar Việt Nam, bạn diễn của Chi Pu bắt đầu ra mắt với vai trò diễn viên với vai diễn trong Em bắt đầu là núi cao biển rộng trong mắt anh – Mountains and ocean năm 2019. Ảnh: Bazaar Việt Nam. Trị Hân còn từng đóng phim: Bạn gái 99 điểm – My girl, Nhạn quy tây song nguyệt – Time flies and you are here, Bí mật nơi góc tối – Our secret, Xin chào tay súng thần – Hello, the sharpshooter, Đối với tôi, anh ấy là người nguy hiểm – My lethal man. Ảnh: Bazaar Việt Nam. Trị Hân cao 1m83, sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai đốn tim nhiều fan nữ. Ảnh: Bazaar Việt Nam. Nam diễn viên khoe thân hình cơ bắp. Ảnh: FBNV. Phàn Trị Hân từng đăng tải một số hình ảnh ăn phở và các món ăn đặc sản khác tại Việt Nam khi đi du lịch. Ảnh: Hoa Học Trò. Xem video: "Màn trình diễn “đã mắt đã tai” của Chi Pu trên sân khấu Trung Quốc"