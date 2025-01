Diệu Nhi thần thái với áo dài, Mỹ Tâm diện trang phục vàng rực

Tin tức sao Việt 21/1: Diễn viên Diệu Nhi gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đầy thần thái khi diện áo dài cách điệu. Ảnh: FB Diệu Nhi Ca sĩ Mỹ Tâm diện trang phục vàng rực rỡ trên sân khấu. Ảnh: FB My Tam Xoài Non chú thích khoảnh khắc tình tứ bên Gil Lê: "Love this journey with him" (Yêu hành trình bên anh). Ảnh: FB Phạm Trang Hoa hậu Thùy Tiên tận hưởng mùa đông Thụy Sĩ sau khi nhận bằng thạc sĩ tại quốc gia này. Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên "Gia đình chúng em đã sẵn sàng đón Tết rồi nè mọi người ơi!", diễn viên Thu Trang chia sẻ. Ảnh: FB Tiến Luật Ca sĩ Đan Trường dạo chơi Nhật Bản. Ảnh: FB Dan Truong Pham Á hậu Hoàng Oanh chụp ảnh áo dài xuân với bạn thân Nhã Phương. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh Khả Như thả thính: "Yêu bản thân nhiều chút! Còn khoẻ, còn yêu đời, còn hạnh phúc là mãi thanh xuân!". Ảnh: FB Khả Như Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chụp ảnh Tết. Ảnh: FB Lương Thùy LinhXem video: Gu thời trang gây thương nhớ của Hoa hậu Lương Thùy Linh

Tin tức sao Việt 21/1: Diễn viên Diệu Nhi gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đầy thần thái khi diện áo dài cách điệu. Ảnh: FB Diệu Nhi Ca sĩ Mỹ Tâm diện trang phục vàng rực rỡ trên sân khấu. Ảnh: FB My Tam Xoài Non chú thích khoảnh khắc tình tứ bên Gil Lê : "Love this journey with him" (Yêu hành trình bên anh). Ảnh: FB Phạm Trang Hoa hậu Thùy Tiên tận hưởng mùa đông Thụy Sĩ sau khi nhận bằng thạc sĩ tại quốc gia này. Ảnh: FB Nguyễn Thúc Thùy Tiên "Gia đình chúng em đã sẵn sàng đón Tết rồi nè mọi người ơi!", diễn viên Thu Trang chia sẻ. Ảnh: FB Tiến Luật Ca sĩ Đan Trường dạo chơi Nhật Bản. Ảnh: FB Dan Truong Pham Á hậu Hoàng Oanh chụp ảnh áo dài xuân với bạn thân Nhã Phương. Ảnh: FB Vu Ngoc Hoang Oanh Khả Như thả thính: "Yêu bản thân nhiều chút! Còn khoẻ, còn yêu đời, còn hạnh phúc là mãi thanh xuân!". Ảnh: FB Khả Như Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chụp ảnh Tết. Ảnh: FB Lương Thùy Linh Xem video: Gu thời trang gây thương nhớ của Hoa hậu Lương Thùy Linh