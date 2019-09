Thùy Dương Next Top Model cao tay xử lý khi hôn phu bị mồi chài

Mới đây, nữ người mẫu Thùy Dương bất ngờ tố một “doanh nhân kem trộn” mồi chài chồng sắp cưới của cô. Theo lời Thùy Dương, cô gái này chủ động nhắn tin gạ gẫm qua đêm với hôn phu ngoại quốc của Thùy Dương.



Điều khiến cư dân mạng quan tâm hơn là phản ứng của Thùy Dương. Để bóc phốt “doanh nhân kem trộn”, Thùy Dương thu thập bằng chứng là ảnh chụp các tin nhắn do chồng sắp cưới của cô cho xem.

Thùy Dương bên bạn trai. Nữ người mẫu tố một "doanh nhân kem trộn" mồi chài bạn trai của cô. Ảnh chụp tin nhắn giữa bạn trai của Thùy Dương và hot girl kem trộn.

Ngoài ra, Thùy Dương còn tố "doanh nhân kem trộn" có mối quan hệ mờ ám với người yêu cũ của bạn trai cô. "Một đứa là bồ cũ ăn cắp tiền, bắt tay với một hotgirl bán kem trộn, kêu tên chị Thùy Dương. Hai đứa bay che bóng nổi chị không?”, Thùy Dương Next Top Model viết.

Theo Vietnamnet, phía cô gái bị Thùy Dương tố khẳng định không liên quan đến sự việc. “Chuyện là chị bạn thân nhờ mượn cái Facebook nhắn tin cho bồ cũ gì đó, mà ra nông nỗi này”, hot girl bán kem trộn viết. Sau đó, cô gái này đã khóa trang cá nhân.

Thùy Dương từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Tại cuộc thi này, chân dài bị tố mắc bệnh ngôi sao sau khi tự ý chỉnh sửa lớp make up của chuyên gia với lý do thấy không phù hợp và tỏ thái độ không hài lòng khi được xếp chung nhóm chụp ảnh với Lê Thị Phương.