Bích Phương bị chê mặt đơ cứng, nghi vấn lại thẩm mỹ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh của Bích Phương khi thực hiện phong cách trang điểm trong veo, căng bóng theo xu hướng Hàn Quốc. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là lớp makeup mà còn là những thay đổi rõ rệt trên gương mặt nữ ca sĩ sinh năm 1988. Nhiều người chỉ ra gương mặt của Bích Phương ngày càng đầy đặn, đường nét đơ cứng, thiếu đi sự mềm mại. Không những vậy, phần môi trên của giọng ca Bùa yêu còn thay đổi kích thước, trở nên dày hơn so với cách đây vài tháng. Điều này khiến netizen đặt nghi vấn Bích Phương đã can thiệp thẩm mỹ để trùng tu nhan sắc. Nhiều tín đồ làm đẹp cho rằng nữ ca sĩ đã tiêm filler, một phương pháp làm đẹp đơn giản, không xâm lấn. Không thể phủ nhận, Bích Phương có sự lột xác rõ rệt. So với thời điểm trước đây, nhan sắc của nữ ca sĩ đã thăng hạng đáng kể. Bích Phương ngày càng trẻ trung, lộ rõ dấu hiệu "lão hóa ngược" và bất chấp dấu hiệu của tuổi tác. Bích Phương đã nhiều lần vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Bích Phương nói nhan sắc của cô đẹp lên là do kỹ năng trang điểm và sử dụng các loại filter chụp ảnh.

