Thực hư tin đồn Phùng Ngọc Huy chu cấp 13 triệu cho con trong 6 năm

Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy chuẩn bị các thủ tục để đón bé Lavie. Mới đây, có tin đồn nam ca sĩ sau khi qua Mỹ chu cấp cho con gái 3 lần, mỗi lần 200 USD. “Tính ra chu cấp được 12 – 13 triệu trong suốt 6 năm”, nguồn tin này cho hay. Ngay lập tức, người quản lý của Mai Phương lên tiếng phủ nhận thông tin này.



“Anh Huy không phải là một người đàn ông như vậy, mỗi lần có dịp sinh nhật hay những lễ lộc liên quan đến Lavie, anh Huy gửi về cho Lavie, có ai biết, chỉ chị Phương rõ 100% và tôi biết cũng không ít nhưng còn chưa dám tự tin chia sẻ anh Huy gửi cho con gái như thế nào”, quản lý của Mai Phương cho hay.

Phùng Ngọc Huy đang chuẩn bị đón con gái về nuôi dưỡng.

Ngoài ra, người quản lý của Mai Phương còn chia sẻ về hình ảnh bố mẹ của Mai Phương vừa đến thăm bé Lavie. “Tôi xin nói luôn là ông bà qua nhà 2 bạn đang hỗ trợ giúp anh Huy chăm Lavie gần 4 -5 tiếng chẳng hỏi cháu như thế nào.

Gần về hai ông bà rủ cháu ra chụp để có hình, làm những chuyện thế này thì để làm gì và điều cuối cùng ông bà sẽ sớm thu xếp công việc đón Lavie thì để thời gian trả lời nhé. Công văn đã có từ rất lâu rồi ạ, giấc mơ chỉ là giấc mơ chăng?”.

Bé Lavie bên bà ngoại.

Cũng theo chia sẻ của quản lý Mai Phương, Trấn Thành cùng Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như đã mở sổ tiết kiệm cho con gái Mai Phương chiều ngày 24/4.

Nguồn tiền gồm 3 nhóm quyên góp chính, một nhóm do Trương Bảo Như cùng bạn bè của mình hỗ trợ, một nhóm do Ốc Thanh Vân quyên góp từ đồng nghiệp và khán giả, nhóm còn lại do Trấn Thành quyên góp từ các đồng nghiệp của mình. Khi Phùng Ngọc Huy đón bé Lavie sang Mỹ chăm sóc, Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như sẽ trao lại cuốn sổ tiết kiệm cho nam ca sĩ.