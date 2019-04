Thư tuyệt mệnh tố cáo Jang Ja Yeon phải ngủ với chú cháu doanh nhân

Diễn viên "Vườn sao băng" được cho là nhiều lần liên lạc với ông Bang Jung Oh - cựu CEO TV Chosun và cả chú ông này.

Theo tờ The Hankyoreh, cựu CEO của TV Chosun, ông Bang Jung Oh hiện bị nghi vấn liên đới tới cái chết của cố diễn viên Jang Ja Yeon. Thông tin từ Đội điều tra Các vấn đề Quá khứ của Văn phòng Công tố viên Tối cao cho hay, họ nhận được một số lời khai rằng Bang Jung Oh nhiều lần gọi điện cho Jang Ja Yeon trước khi cô này treo cổ tự tử tại nhà riêng năm 2009.



Tờ The Hankyoreh cũng khẳng định, sau khi vụ điều tra gây ồn ào, ông Bang đã "gây áp lực cho cảnh sát" để họ xóa những cuộc gọi giữa ông và Jang Ja Yeon.

Nhân chứng họ Kim tiết lộ rằng năm 2014 đã tình cờ nghe được Bang Jung Oh đề cập đến một phụ nữ mà ông này đi lại trong khoảng 2007, tuy nhiên cô gái đã tự tử. Ngoài ra, ông Kim khẳng định đã nghe ông Bang kể về việc nhờ cậy người giúp đỡ, để "che đậy vụ việc một cách khéo léo". Kim và ông Bang quen biết nhau sau khi gặp gỡ vào năm 2014. Hiện tại, Kim đang trong thời gian thụ án tù kinh tế 9 năm.

Một nhân chứng khác - người biết Bang Jung Oh 10 năm cũng khai, thông qua một người khác, ông nghe được chuyện Bang Jung Oh gọi điện cho Jang Ja Yeon trước khi nữ diễn viên này chết. Ngoài ra, cái tên Bang Jung Oh cũng nằm trong danh sách 31 nhân vật mà Jang Ja Yeon phải hầu rượu.

Trước mọi nghi vấn này, TV Chosun phủ nhận và cho biết sẽ đi kiện.

Bang Jung Oh là con trai thứ hai của CEO Chosun Ilbo, ông Bang Sang Hoon. Năm 2018, khi đang lãnh nhận vị trí CEO của TV Chosun (một nhánh của Chosun Ilbo), vị này từ chức, sau ồn ào về việc con gái 10 tuổi của ông chửi mắng tài xế riêng.

Bang Jung Oh không phải người duy nhất trong dòng họ Bang dính đến Jang Ja Yeon. Trong danh sách mà nữ diễn viên Vườn sao băng để lại, còn có tên của Bang Yong Hoon - chú ruột Bang Jung Oh. Ông Bang Yong Hoon là em trai của ông Bang Sang Hoon, đồng thời là CEO khách sạn Koreana và là cổ đông của Chosun Ilbo. Như vậy, Jang Ja Yeon được cho là bị ép phục vụ tình dục cho cả chú, lẫn cháu nhà họ Bang.

Nữ diễn viên Jang Ja Yeon treo cổ chết tại nhà riêng năm 2009, để lại tập văn bản 50 trang, nêu tên 31 nhân vật quyền lực mà cô phải "hầu hạ" như một nô lệ tình dục. Theo nhiều nghiên cứu, có thể Jang Ja Yeon không coi tập giấy này là di chúc, mà chỉ đơn giản là một tập giấy viết tay nộp cho cảnh sát. Tuy nhiên, vì sao cô tự tử sau khi hoàn thành tập giấy này vẫn là một ẩn số.