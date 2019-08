Thu Thuỷ xuất hiện bơ phờ sau scandal để chồng mới "bạo hành" con trai

>>> Mời quý độc giả xem video "Chồng Thu Thủy bị tố bạo hành con riêng của vợ". Nguồn Youtube:

Suốt một ngày vừa qua, scandal ông xã Kin Nguyễn của Thu Thuỷ có dấu hiệu bạo hành với con trai riêng của vợ đã khiến dư luận phẫn nộ. Dù Thu Thuỷ và chồng đã lên tiếng giải thích và xin lỗi nhưng vẫn không xoa dịu được dư luận.



Giữa tâm bão chưa có dấu hiệu tan, Thu Thuỷ vẫn tham gia đêm nhạc cùng với người anh thân thiết Ưng Hoàng Phúc như kế hoạch đã lên từ trước.

Thu Thuỷ lẫn đầu xuất hiện trong đêm nhạc của Ưng Hoàng Phúc với khuôn mặt khá bơ phờ, mắt sưng, cố gượng cười vẫn không giấu được nỗi buồn.

Bà mẹ một con hát đơn ca "Think of you", "Sao em vẫn yêu", "Trở về",... Đặc biệt phần song ca hai ca khúc "Anh không muốn bất công với em" và "Mỗi người một nơi" của hai ca sĩ được khán giả thích thú và tán thưởng nhiệt liệt.

Ca sĩ Thu Thủy chia sẻ: “Vì hôm nay không có đủ nhóm HAT như ngày xưa nên Thủy sẽ hát thay cho cả nhóm. Và không chỉ riêng Thủy mà hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ cùng hoà giọng theo”.

Cô hoàn hoàn thành đêm nhạc cùng với người anh Ưng Hoàng Phúc.

Dù cố gắng trang điểm để trông tươi tắn hơn nhưng khuôn mặt Thu Thuỷ vẫn rất tiều tuỵ, đôi mắt u buồn và có phần hơi sưng vì khóc khá nhiều. Theo nhiều người bạn chia sẻ, tâm trạng Thu Thuỷ vẫn rất tệ. Mỗi khi có bạn bè gọi hỏi thăm, cô đều không cầm được nước mắt. Nữ ca sĩ gắng gượng đi diễn vì lịch trình đã lên từ trước, nếu huỷ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người.

* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.