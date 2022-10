Thiên Ân nhận tin vui mới khi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Mới đây, ban tổ chức Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế công bố các thí sinh giành chiến thắng vòng 2 của giải thưởng “Country’s power of the year”. Đoàn Thiên Ân có tên trong danh sách này. Ảnh: Miss Grand International Ngoài đại diện Việt Nam, các thí sinh Thái Lan, Colombia, Indonesia cũng giành chiến thắng vòng 2. Vòng 3 sẽ tìm ra người chiến thắng duy nhất ở mỗi nhóm. Ảnh: Miss Grand International Thí sinh giành chiến thắng giải thưởng “Country’s power of the year” sẽ lọt thẳng vào top 20 chung cuộc. Ảnh: Miss Grand International Giải thưởng “Country’s power of the year” do khán giả bình chọn. Ảnh: Miss Grand International Mới đây, ban tổ chức công bố bình chọn giải thưởng "Top 10 Best in Swimsuit". Vòng 1 sẽ tìm ra top 20, gồm 10 thí sinh do khán giả bình chọn, 10 thí sinh do giám khảo lựa chọn. Ảnh: Miss Grand International Các thí sinh giành chiến thắng giải thưởng "Top 10 Best in Swimsuit" sẽ được chụp ảnh áo tắm, xuất hiện trên trang chủ của fanpage cuộc thi. Ảnh: Miss Grand International Người hâm mộ đang kêu gọi bình chọn cho Hoa hậu Thiên Ân. Ảnh: Miss Grand International Ngày 13/10, Thiên Ân cùng các người đẹp khác tham gia hoạt động tìm hiểu văn hóa Bali. Ảnh: Miss Grand International Không ít hình ảnh Thiên Ân được fanpage cuộc thi đăng tải. Ảnh: Miss Grand International Đại diện Việt Nam lọt ống kính ban tổ chức nhờ vẻ ngoài rạng rỡ. Ảnh: Miss Grand International Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 25/10. Ảnh: FBNV Xem video "Đoàn Thiên Ân thi bikini". Nguồn Sen Vàng

