Trúc Anh và nhiều sao Việt sợ hãi mang tên "trầm cảm"

Mới đây, diễn viên Trúc Anh cho biết, cô phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ để điều trị trầm cảm ở mức độ trung bình. Ảnh: FB Trúc Anh. Thông tin Trúc Anh bị trầm cảm nhanh chóng gây chú ý. Ngoài Trúc Anh, nhiều sao Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Ảnh: FB Trúc Anh. Văn Mai Hương từng bị trầm cảm vì gặp rắc rối trong công việc. Vì sức khỏe không cho phép, cô phải hủy nhiều show, đền bù hợp đồng. Ảnh: FB Văn Mai Hương. Nhờ ngày ngày chơi cùng chú cún cưng, nữ ca sĩ dần thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Ảnh: FB Văn Mai Hương. Năm 2019, Only C tiết lộ, anh từng nghĩ quẩn vì bệnh trầm cảm, suy gan và áp lực từ công việc. “Mệt mỏi và bất cần đời, sống cố gắng cười và vui vẻ với mọi người trong khi bản thân quá tuyệt vọng”, anh chia sẻ. Ảnh: Dân Việt. Only C vượt qua trầm cảm nhờ thiền, yoga. Ảnh: Znews. Nhiều mỹ nhân Việt bị trầm cảm sau sinh. Ngọc Lan từng chia sẻ, cô đã khóc nguyên một tuần đầu ở cữ bởi vì giận bản thân làm mẹ mà không đủ sữa nuôi con. Rất may, không lâu sau đó, Ngọc Lan đã có sữa cho con bú. Ảnh: FB Ngọc Lan. Ca sĩ Phương Anh sợ nhất quãng thời gian 10 ngày sau khi sinh, con trai bị viêm phổi phải đi cấp cứu còn con gái ở nhà sau đó bị ho. May mắn, sau 3 tháng hết cữ, nữ ca sĩ không phải dùng thuốc để chữa trầm cảm. Ảnh: Znews. Á hậu Ngô Trà My sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2016. Người đẹp chia sẻ, cô bị trầm cảm ở trong suy nghĩ. Bởi lẽ, chồng rất chiều Ngô Trà My, mẹ chồng lại giúp chăm con. Tự bản thân nàng hậu có những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình xấu, mình béo, không ai đón nhận nữa. Sau hơn một tháng, khi nội tiết thay đổi, cô tự vực dậy tinh thần. Ảnh: FB Ngô Trà My. Trong cả hai lần sinh nở, MC Thùy Minh đều bị trầm cảm sau sinh. “Mình lên cơn trầm cảm khiếp đảm, thấy căm ghét cuộc đời, thấy bất hạnh tâm can, thấy mình không có đủ thời gian cho con lớn, con bé, người ở cạnh và chính bản thân. Đầu tóc xộc xệch, da mặt khô, môi tróc lở và chỉ có 3 phút để tắm. Stress khi nghĩ đến công việc. Nói chung ở trạng thái nổ tung…”, Thùy Minh chia sẻ. Ảnh: FB Thùy Minh. Xem video "Hậu trường phim Mắt biếc". Nguồn Đoàn phim cung cấp

Mới đây, diễn viên Trúc Anh cho biết, cô phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ để điều trị trầm cảm ở mức độ trung bình. Ảnh: FB Trúc Anh. Thông tin Trúc Anh bị trầm cảm nhanh chóng gây chú ý. Ngoài Trúc Anh , nhiều sao Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự. Ảnh: FB Trúc Anh. Văn Mai Hương từng bị trầm cảm vì gặp rắc rối trong công việc. Vì sức khỏe không cho phép, cô phải hủy nhiều show, đền bù hợp đồng. Ảnh: FB Văn Mai Hương. Nhờ ngày ngày chơi cùng chú cún cưng, nữ ca sĩ dần thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Ảnh: FB Văn Mai Hương. Năm 2019, Only C tiết lộ, anh từng nghĩ quẩn vì bệnh trầm cảm, suy gan và áp lực từ công việc. “Mệt mỏi và bất cần đời, sống cố gắng cười và vui vẻ với mọi người trong khi bản thân quá tuyệt vọng”, anh chia sẻ. Ảnh: Dân Việt. Only C vượt qua trầm cảm nhờ thiền, yoga. Ảnh: Znews. Nhiều mỹ nhân Việt bị trầm cảm sau sinh. Ngọc Lan từng chia sẻ, cô đã khóc nguyên một tuần đầu ở cữ bởi vì giận bản thân làm mẹ mà không đủ sữa nuôi con. Rất may, không lâu sau đó, Ngọc Lan đã có sữa cho con bú. Ảnh: FB Ngọc Lan. Ca sĩ Phương Anh sợ nhất quãng thời gian 10 ngày sau khi sinh, con trai bị viêm phổi phải đi cấp cứu còn con gái ở nhà sau đó bị ho. May mắn, sau 3 tháng hết cữ, nữ ca sĩ không phải dùng thuốc để chữa trầm cảm. Ảnh: Znews. Á hậu Ngô Trà My sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2016. Người đẹp chia sẻ, cô bị trầm cảm ở trong suy nghĩ. Bởi lẽ, chồng rất chiều Ngô Trà My, mẹ chồng lại giúp chăm con. Tự bản thân nàng hậu có những suy nghĩ tiêu cực, nghĩ mình xấu, mình béo, không ai đón nhận nữa. Sau hơn một tháng, khi nội tiết thay đổi, cô tự vực dậy tinh thần. Ảnh: FB Ngô Trà My. Trong cả hai lần sinh nở, MC Thùy Minh đều bị trầm cảm sau sinh. “Mình lên cơn trầm cảm khiếp đảm, thấy căm ghét cuộc đời, thấy bất hạnh tâm can, thấy mình không có đủ thời gian cho con lớn, con bé, người ở cạnh và chính bản thân. Đầu tóc xộc xệch, da mặt khô, môi tróc lở và chỉ có 3 phút để tắm. Stress khi nghĩ đến công việc. Nói chung ở trạng thái nổ tung…”, Thùy Minh chia sẻ. Ảnh: FB Thùy Minh. Xem video "Hậu trường phim Mắt biếc". Nguồn Đoàn phim cung cấp