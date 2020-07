Thành tích khủng MV “Có chắc yêu là đây” của Sơn Tùng M-TP

Tối ngày 5/7, Sơn Tùng M-TP chính thức ra mắt MV "Có chắc yêu là đây". Ca khúc thuộc thể loại R&B, Hip-hop/Rap với giai điệu trẻ trung, hiện đại cùng ca từ gửi gắm nhiều thông điệp tích cực về tình yêu.



MV "Có chắc yêu là đây" mang đến màu sắc khác biệt so với các sản phẩm âm nhạc trước đó của Sơn Tùng. MV mới không có nữ chính, chỉ có Sơn Tùng xuất hiện với hình ảnh dễ thương. Hình ảnh cánh hoa trong MV ẩn dụ cho người yêu của của nhân vật chính cũng như là fan của Sơn Tùng.

Sơn Tùng nhí nhảnh trong MV mới.

Ngay khi ra mắt, "Có chắc yêu là đây" của Sơn Tùng đoạt một số thành tích ấn tượng. Cụ thể, với 898.949 ngàn lượt xem công chiếu, Sơn Tùng tự phá vỡ thành tích MV ca nhạc Việt có số lượt xem công chiếu cao nhất của chính mình với "Hãy trao cho anh" vào năm 2019.

Ngoài ra, thành tích trên còn giúp Sơn Tùng trở thành nghệ sĩ đứng thứ 3 thế giới có số lượt người xem MV công chiếu cao nhất mọi thời đại trên nền tảng Youtube, chỉ đứng sau 2 nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK với "How You Like That" - 1,6 triệu, "Kill This Love" và BTS với "ON" - 1,5 triệu.

Bên cạnh đó, MV mới của Sơn Tùng còn liên tục đạt được những con số đáng nể khác như: 901.000 lượt xem công chiếu trực tiếp, hơn 2 triệu lượt xem trong 10 phút, hơn 3 triệu lượt xem trong 13 phút, 5 triệu lượt xem trong 35 phút, 6 triệu lượt xem trong 1 giờ.

Theo VTV, tính đến 8h sáng 6/7, MV còn tiếp tục đạt những thành tích ấn tượng như 12,4 triệu lượt xem, và 1 triệu lượt yêu thích, lọt top 1 Trending Youtube Việt Nam chỉ sau 3 giờ phát hành sản phẩm, lọt top 1 Trending Youtube châu Á và 1 Trending của một số quốc gia trên thế giới (Top #1 Canada, top #4 của Australia, top #6 của Hàn Quốc và Mỹ, top #8 của Đài Loan (Trung Quốc), top #47 của Nga).

Sơn Tùng khoe thành tích MV mới.

Trước MV "Có chắc yêu là đây", Sơn Tùng M-TP công chiếu phim âm nhạc "Sky tour movie”. Sắp tới, nam ca sĩ sẽ ra mắt album "Chúng ta" trên thị trường âm nhạc Việt Nam và thế giới.