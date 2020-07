Chân dung nữ nghệ sĩ có mối quan hệ đặc biệt với Trấn Thành

Lê Giang là một trong những thần tượng của Trấn Thành. Ngoài ra, cô còn là người truyền cảm hứng và tình yêu cho đàn em với cải lương. Về phần mình, Trấn Thành hết lòng hỗ trợ đàn chị. Ảnh: Yeah1 Lê Giang cảm thấy may mắn vì luôn có Trấn Thành bên cạnh khi khó khăn. Nam MC động viên đàn chị giữa lùm xùm chuyện đời tư, bị dư luận chỉ trích vì “nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Yeah1 Ngoài ra, Trấn Thành còn hỗ trợ Lê Giang trong các dự án của nữ nghệ sĩ, từ tìm ê-kíp, quản lý truyền thông, stylist... và khích lệ để cô thêm tự tin làm nghề. Ảnh: Thế giới điện ảnh Mới đây, Lê Giang cho biết, Trấn Thành cũng chính là người duy nhất cô tìm đến để tâm sự, xả stress bởi chỉ có anh là hiểu cô nhất. Ảnh: Dân Việt Trấn Thành và Lê Giang từng hợp tác trong một số dự án như "Bố già", "Cua lại vợ bầu". Ảnh: Thế giới trẻ Lê Giang xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga. Theo Người lao động, năm 16 tuổi, cô nổi tiếng khi cùng Hữu Nghĩa diễn vở cải lương truyền hình "Kỷ niệm thời con gái". Ảnh: Dân Việt Năm 1990, Lê Giang giành huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp trong vở “Dòng sông đầm lầy” của tác giả Lê Duy Hạnh. Ảnh: Dân Việt Theo Pháp luật xã hội, năm 1992, Lê Giang kết hôn với diễn viên hài Duy Phương. Cặp đôi lập thành nhóm hài diễn khắp các sân khấu tại TP.HCM và nhận được sự yêu thích của nhiều khán giả. Tuy nhiên, năm 1999, Lê Giang và Duy Phương chia tay nhau. Ảnh: Vietnamnet Năm 2008, Lê Giang gây chú ý khi tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình “Cô gái xấu xí”. Đến năm 2009, cô theo chồng sang Australia sinh sống. Trong khoảng thời gian này, Lê Giang không tham gia nghệ thuật. Ảnh: Người lao động Sau khi chia tay người chồng thứ hai vào năm 2016, Lê Giang tập trung hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Cô đóng phim, diễn hài và tham gia các gameshow. Ảnh: An ninh thủ đô Từ khi về nước, tên tuổi Lê Giang gắn liền với lùm xùm từ ồn ào với chồng cũ Duy Phương đến chuyện dao kéo nhiều lần. Ảnh: Duyên dáng Việt Nam Mời quý độc giả xem video "Trấn Thành - Hari Won xuất hiện trên sách Hàn Quốc". Nguồn VTV Now

