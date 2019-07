Taylor Swift bị chỉ trích nói dối, không đủ nhân phẩm

>>> Mời quý độc giả xem video: "Chê nhạc Taylor Swift, Tùng Dương bị ném đá". Nguồn Youtube:

Ngày 30/6, Big Machine Records bị Ithaca Holdings - công ty của Scooter Braun - thâu tóm với giá 300 triệu USD. Theo đó, 6 album của Taylor Swift thời còn hợp tác với Big Machine bao gồm Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 và Reputation sẽ do Scooter Braun toàn quyền quyết định.



Vốn đau đầu về bản quyền trong nhiều năm, nữ ca sĩ Look What You Made Me Do đã đăng tải một bài viết đầy bức xúc trên Tumblr. Qua đó, Taylor Swift tố cáo Scooter Braun và Scott Borchetta - người đứng đầu Big Machine Records - đã không cho nữ ca sĩ có cơ hội để sở hữu bản quyền những tác phẩm do chính cô sáng tác.

Scott Borchetta (trái) bán Big Machine Records cho Scooter Braun (phải).

Đồng thời, giọng ca Bad Blood gọi Scooter Braun là "kẻ bắt nạt". Cô cho rằng người đứng đầu Ithaca Holdings đã chi phối các nghệ sĩ mà ông đại diện để đả kích cô. Scooter Braun là quản lý của các ca sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Ariana Grande, Martin Garrix hay Kanye West - kẻ thù của Taylor Swift.



Bài viết trên của Swift nhanh chóng thu hút dư luận. Mới nhất, Cohen Braun - vợ của Scooter Braun - đã lên tiếng đáp trả và chỉ trích Taylor Swift là kẻ nói dối.

Bà xã Scooter dằn mặt nữ ca sĩ: "Tôi không phải là một người thích ồn ào nhưng cô đã động tới chồng tôi thì tôi sẽ không để yên đâu".

"Cô đã được trao cơ hội để sở hữu bản quyền các tác phẩm và tự cô đánh mất cơ hội đó. Bố cô - cái người mà cô bảo là còn tin cô hơn chính cô tin bản thân mình - là cổ đông của Big Machine Records. Ông ấy và cô đều đã được thông báo trước khi vụ sáp nhập diễn ra", Cohen Braun viết.

Bà tiếp tục dùng từ ngữ mạnh nhắm thẳng vào Taylor: "Cả thế giới biết rằng cô kết bạn và bỏ rơi họ nhanh như vòng đời của bông hoa". Cohen khẳng định chồng bà có thể là bất cứ thứ gì nhưng không bao giờ là một kẻ bắt nạt. Bởi lẽ, Scooter Braun đã dành cả đời để bảo vệ cho mọi người và những điều ông tin tưởng.

Vợ Scooter Braun đăng tải bài viết dành cho Taylor Swift.

Bà xã Scooter cho rằng: "Tôi có thể dễ dàng nhìn ra mục đích của cô là khiến mọi người đả kích anh ấy. Có lẽ, cô xứng đáng là một bản mẫu, một bản mẫu của kẻ bắt nạt".

Bên cạnh đó, Cohen Braun khẳng định chồng bà cảm thấy rất phấn khởi khi có thể cộng tác với giọng ca Bad Blood. Bà tiết lộ Scooter Braun nhiều lần âm thầm thuyết phục các ngôi sao phải cư xử tốt với Taylor Swift. Mâu thuẫn giữa cô và các nghệ sĩ không phải do Braun sai khiến vì ông ấy chỉ đơn thuần là người đại diện nên không thể kiểm soát tất cả.

Lời cuối, Cohen Braun mong rằng ca sĩ Taylor Swift sẽ có "nhân phẩm, đẳng cấp và lòng tốt để kéo người hâm mộ ra khỏi những thù ghét".

