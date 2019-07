Tang lễ kín đáo của diễn viên Hàn Jeon Mi Seon tự tử

Sáng 1/7, truyền thông Hàn đưa tin đám tang của nữ diễn viên Jeon Mi Seon được tổ chức kín tại nhà tang lễ Asan. Trước đó, cảnh sát kết luận cô qua đời do tự tử.

Vụ việc diễn viên Jeon Mi Seon đột ngột qua đời ngày 29/6 gây chấn động dư luận Hàn. Cảnh sát công bố Jeon Mi Seon treo cổ tự sát do bị trầm cảm. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên gặp tổn thương tâm lý do gia đình xảy ra nhiều vấn đề, mẹ ốm nặng và bạn thân qua đời.



Sự ra đi của Jeon Mi Seon để lại nhiều tiếc thương cho khán giả và đồng nghiệp. Đám tang của nữ diễn viên Jeon Mi Seon được tổ chức từ ngày 30/6 tại nhà tang lễ của bệnh viện Asan (Seoul, Hàn Quốc). Tang lễ kín, truyền thông không được tác nghiệp.

Hình ảnh vui vẻ, rạng rỡ những ngày cuối đời của nữ diễn viên Jeon Mi Seon.

Sáng 1/7, dựa vào lời kể từ nguồn tin thân cận, truyền thông Hàn đưa tin các ngôi sao hàng đầu showbiz Hàn đã tới dự lễ tang của nữ diễn viên 49 tuổi.

Theo đó, hàng loạt diễn viên gồm Park So Dam, Yeom Jung Ah, Yoon Se Ah, Yoon Shi Yoon, Kim Dong Wook, Jung Yoo Mi, Kim So Hyun... đã có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện Asan từ trưa ngày 30/6.

Không phải diễn viên hạng A nhưng Jeon Mi Seon từng hợp tác với tất cả ngôi sao hàng đầu của điện ảnh xứ kim chi. Theo truyền thông Hàn, cô được đồng nghiệp yêu quý và kính trọng.

Mẹ ruột, anh trai và con trai của Jeon Mi Seon đại diện gia đình tiếp đón khách. Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Park Sang Hoon, chồng nữ diễn viên, túc trực bên linh cữu của cô.

Đặc biệt, Song Kang Ho - người được coi là quốc bảo của điện ảnh Hàn - đã có mặt tại nhà tang lễ từ sáng sớm tới đêm khuya để an ủi và giúp đỡ gia đình Jeon Mi Seon. Nam diễn viên và Jeon khá thân thiết do từng hợp tác nhiều lần trong 30 năm qua. Mới nhất, hai người vừa hoàn thành tác phẩm The King's Letter.

Gia đình nữ diễn viên quá cố quyết định tổ chức tang lễ kín đáo, không cho truyền thông tác nghiệp nên không có hình ảnh hay video nào được đăng tải trên mạng. Phía dưới các bài đăng tường thuật đám tang, công chúng để lại nhiều lời chia buồn tới gia đình nữ diễn viên Jeon Mi Seon.

Song Kang Ho (ngoài cùng bên phải) - nam diễn viên chính phim Ký sinh trùng - đã túc trực cả ngày tại nhà tang lễ. Nam diễn viên và Jeon Mi Seon thân thiết do từng hợp tác nhiều lần.



Jeon Mi Seon sinh năm 1970, chuyên đảm nhận vai phụ trong các tác phẩm truyền hình. Cô khởi nghiệp từ năm 1986 qua tác phẩm What Is Santa Claus?.

Jeon từng được vinh danh là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong Hwang Jin Yi, Hide And Seek và Sự trở về của Hwang Geum Bok. Với khán giả Việt, cô là gương mặt quen thuộc qua các tác phẩm Reply 1988, Mặt trăng ôm mặt trời, Great Seducer, Chicago Typewriter, School 2015...

Jeon Mi Seon kết hôn cùng nhiếp ảnh gia, đạo diễn Park Sang Hoon vào năm 2006. Hai người có 2 người con - một trai và một gái.

