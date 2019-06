Tài tử TQ khóc khi phải đi bán rượu sau "Tân Hồng lâu mộng"

Ngày 7/6, trang Sina đưa tin nam diễn viên trẻ Vu Tiểu Đồng tham gia một show truyền hình. Tại đây, anh chia sẻ về thời điểm gặp khủng hoảng trong sự nghiệp, sau khi nổi lên nhanh chóng với bộ phim Tân Hồng lâu mộng.



Năm 2008, khi mới 14 tuổi, Vu Tiểu Đồng may mắn được đạo diễn Lý Thiếu Hồng chọn vào vai Giả Bảo Ngọc thời bé trong phim truyền hình Tân Hồng lâu mộng. Tác phẩm này nhận được sự chú ý lớn của khán giả Trung Quốc vì làm lại bộ phim kinh điển năm 1987.

Vu Tiểu Đồng trở nên nổi tiếng sau vai diễn Giả Bảo Ngọc trong phim Tân Hồng lâu mộng được phát sóng năm 2010. Thời điểm đó, Vu Tiểu Đồng có khuôn mặt khả ái, được miêu tả là "mặt mày như họa". Có thể nói, nam diễn viên một đêm thành sao nhí, thậm chí được biết đến nhiều hơn Dương Dương, người đóng phiên bản trưởng thành. Tuy nhiên, sau Hồng lâu mộng, Vu Tiểu Đồng bước vào thời kỳ dậy thì, anh phát triển chiều cao lên tới 1,93 m. Mặc dù sở hữu chiều cao khủng nhưng Vu Tiểu Đồng lại có khuôn mặt non nớt, vì vậy rất khó để tìm vai diễn phù hợp. Suốt quãng thời gian từ 2010 đến 2016, sự nghiệp của Vu Tiểu Đồng chững lại và danh tiếng có được từ thời Hồng lâu mộng dần mất hết. Anh chỉ tham gia một vài vai phụ. Dù được chọn đóng vai Kim Tan trong Những người thừa kế phiên bản Trung (2014), tác phẩm cũng không gây được tiếng vang. Trong show mới, Vu Tiểu Đồng tâm sự đó là khoảng thời gian anh lo sợ, bất lực. Đối mặt với khủng hoảng sự nghiệp, Vu Tiểu Đồng đã nhiều lần ôm chăn khóc giữa đêm khuya. Dù đến giờ, khi nhắc lại, Vu Tiểu Đồng vẫn rơi nước mắt. Dù có bạn gái Trần Tiểu Vân ngồi bên cạnh, Vu Tiểu Đồng cũng rơi nước mắt khi nhớ lại khoảng thời gian bế tắc ngày xưa. Vì cuộc sống mưu sinh, Vu Tiểu Đồng còn bỏ nghề diễn để đi làm nhân viên bán rượu. Anh chia sẻ, lúc đó cảm thấy không ai hiểu và giúp được mình, không biết sự nghiệp sẽ đi về đâu.



Sự nghiệp không thành công, Vu Tiểu Đồng còn vướng phải nhiều scandal đời tư. Từ năm 2015, Vu Tiểu Đồng hẹn hò với nàng "Hạ Tử Vy" Hải Lục. Việc nam diễn viên trẻ yêu đàn chị hơn 7 tuổi khiến công chúng phản cảm. Vu Tiểu Đồng còn bị tố đánh người.

Phải đến năm 2016, khi Vu Tiểu Đồng tham gia show Baby, let me go, sự nghiệp của anh mới bắt đầu suôn sẻ hơn. Trong show, sự vui tính hài hước và có phần vụng về khi chăm sóc trẻ con của Vu Tiểu Đồng khiến khán giả thích thú.

Năm 2017, Vu Tiểu Đồng chia tay Hải Lục. Đầu năm 2019, phóng viên bắt gặp anh hẹn hò với nữ diễn viên Trần Tiểu Vân. Cô từng đóng vai Tỏa Tâm trong Hậu cung Như Ý truyện. Cặp đôi hiện sống chung như vợ chồng.