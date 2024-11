Tai tiếng của người mẫu Andrea trước vụ tiệc ma túy

Theo Znews, ngày 10/11, một nguồn tin cho hay Andrea Aybar bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP HCM tạm giữ để điều tra dấu hiệu liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: FB Andrea. Người mẫu Andrea Aybar vướng nhiều ồn ào. Năm 2013, cô khoe siêu xe được bố tặng dịp sinh nhật. Tuy nhiên, Andrea bị tố khoe xe mượn. Ảnh: Công Lý. Andrea giải thích cô chưa đi chiếc xe mới vì chưa có bằng, chưa chuyển đổi tên xong và chưa làm biển. Ảnh: Công Lý. Andrea từng bị Hồng Quế tố mượn 10 triệu đồng, trốn tránh không trả. Phía Andrea phủ nhận việc vay tiền của Hồng Quế. Ảnh: Khám Phá. Trong buổi ra mắt phim Siêu chiến binh năm 2017, người mẫu Andrea diện váy suông in hình nhạy cảm. Andrea nhanh chóng giải thích rằng cô biết hoạ tiết trên váy liên tưởng đến hình nhạy cảm nên đã định tránh. Ảnh: Dân Việt. “Tuy nhiên, tôi lại nghĩ "chắc sẽ không ai để ý" nên mới mặc nguyên trang phục cũ đến sự kiện. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên căng thẳng như vậy”, Dân Việt dẫn lời Andrea. Ảnh: FB Andrea. Andrea từng gây ồn ào khi thừa nhận ngủ với bạn trai ở tuổi 17. Ảnh: FB Andrea. Tháng 9/2013, Andrea và Yanbi xô xát trên phố Hàng Trống. Sau lùm xùm, cặp đôi chia tay. Ảnh:Khám Phá. Năm 2015, Andrea bị Baggio tố phá hoại hạnh phúc gia đình anh khiến anh mất con. Andrea bức xúc cho rằng Baggio đặt điều, đồng thời tố anh không yêu thương vợ. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Năm 2018, một trang fanpage đăng tải thông tin hot girl Andrea đi khách giá 12.000 USD với người đàn ông 65 tuổi. Andrea khẳng định thông tin này hoàn toàn bịa đặt. Ảnh: FB Andrea. Tháng 8/2023, cư dân mạng lan truyền clip Hương Giang nói Andrea đang "quậy khóc tùm lum" bên ngoài trường quay The New Mentor. Phía Andrea phủ nhận clip liên quan đến cô. Ảnh: FB Andrea. Xem video: "Hộp bánh trung thu chứa heroin và muôn kiểu ngụy trang ma túy của tội phạm".

