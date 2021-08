Andrea Aybar diện quần rách te tua không che nổi vòng ba “khủng“

Dù không còn hoạt động nghệ thuật tích cực như trước nhưng mẫu Tây Andrea Aybar vẫn chăm chỉ hoạt động trên mạng xã hội. Mới đây, chân dài gốc Tây Ban Nha gây choáng khi diện chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, rách te tua không đủ che vòng 3. Trước những lời chê bai về phong cách thảm họa, chân dài sinh năm 1995 vội thanh minh: “Đây là quần đi biển anh em ạ, nhưng vì dịch COVID-19 nên chỉ mặc ra ban công là xa nhất có thể rồi ạ”. Hoạt động với vai trò người mẫu kiêm diễn viên, An Tây gây ấn tượng với vẻ đẹp lai quyến rũ cùng phong cách thời trang nóng bỏng. Chân dài 9X thường xuyên diện những trang phục "thiếu trên hở dưới" khiến người xem "nóng bỏng mắt". An Tây sở hữu phong cách thời trang gợi cảm, phóng khoáng. Chiều cao 1,75 m cùng số đo 3 vòng 82 - 60 - 90cm giúp cô nàng "cân" được mọi trang phục. Một thời gian, Andrea Aybar gần như "mất tích" khỏi showbiz Việt vì scandal tình ái. An Tây tái xuất trong bộ phim truyền hình "Nhà trọ Balanha" lên sóng năm 2020 sau quãng thời gian ở ẩn. Những năm gần đây, chân dài hoạt động nghệ thuật cầm chừng hơn và "comeback" mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Sau bao nhiêu năm, vóc dáng nóng bỏng của Andrea Aybar vẫn là một lợi thế giúp cô nàng thu hút một lượng fan đông đảo. Xem video "Cách quấn khăn làm áo". Nguồn Zing

