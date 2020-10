Sướng như Lê Thúy: Chồng Việt kiều điển trai, chiều vợ hết mức

Lê Thúy - Đỗ An kết hôn đầu năm 2015. Mới đây, chứng kiến Lê Thúy ăn vội trong chuyến từ thiện miền Trung, Đỗ An rơi nước mắt vì quá thương vợ. Ở nhà, Lê Thúy được chồng chăm sóc từng ly từng tý, một tháng lên được 2 kg. Đỗ An không chỉ chăm lo cho Lê Thúy từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn luôn nhường nhịn vợ. "Khi một người phụ nữ đang giận, tốt nhất không nên nói gì, hơn nữa không nên tranh luận đúng sai với vợ", Đỗ An chia sẻ trên Dân trí. Khi Lê Thúy quyết định sang Milan, Đỗ An hết lòng ủng hộ người bạn đời của mình. Đỗ An cũng thường xuyên dành những lời có cánh cho vợ trên trang cá nhân lẫn truyền thông. Ông xã của Lê Thúy ngày càng phong độ. Nhiều người cho rằng hiếm chân dài nào sướng như Lê Thúy khi lấy chồng điển trai, chiều vợ hết mức. Lê Thúy từng chia sẻ về chồng: "Anh luôn nhường nhịn và để mình thắng trong tất cả các cuộc cãi vã dù mình đúng hay sai, anh vẫn luôn ôm vợ và xin lỗi". Từ khi về chung một nhà, cặp đôi giữ gìn sự lãng mạn bằng việc nấu bữa tối cho nhau, thường xuyên đi du lịch. Đỗ An còn cho hay, vợ chồng anh duy trì lửa hôn nhân còn bằng việc bàn về tài chính, đi lựa xe, coi xe với nhau. Cặp đôi từng có không ít lần "cơm không lành canh không ngọt" nhưng dần chấp nhận tính cách của đối phương để hiểu nhau hơn. Khi bắt đầu gắn bó, Lê Thúy và Đỗ An vốn bị nhiều người dị nghị. Có những khán giả chê Lê Thúy gầy trơ xương, cho rằng Đỗ An điển trai như vậy cưới Lê Thúy chỉ để che giấu giới tính. Tuy nhiên, cặp đôi chọn cách giữ im lặng cùng nhau vượt qua sóng gió để rồi hạnh phúc như hiện tại. Mời quý độc giả xem video "Lê Thúy catwalk trong show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường". Nguồn Youtube Đỗ Mạnh Cường

