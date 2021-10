Sự nghiệp 40 năm của NSND Trung Anh trước khi nghỉ hưu

NSND Trung Anh nghỉ hưu ở tuổi 60. Theo Zing, nam nghệ sĩ dự định làm công việc giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh khi chia tay Nhà hát Kịch Việt Nam sau hơn 40 năm gắn bó. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam Từ nhỏ, nghệ sĩ Trung Anh được tiếp xúc với nghệ thuật do bố làm công tác hành chính ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 17 tuổi, Trung Anh đăng ký tham gia khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát kịch Việt Nam. Ảnh: Người lao động Theo Công an nhân dân online, sau khi học xong, nghệ sĩ Trung Anh cùng các bạn lên đường nhập ngũ rồi quay trở lại làm diễn viên ở nhà hát. Do có đôi chút hụt hẫng vì chưa bắt kịp trở lại với nghề, ông từng muốn đi xuất khẩu lao động. Thế nhưng, Trung Anh không thể buông bỏ được cái duyên với nghệ thuật. Ảnh: Vietnamnet Theo Người đưa tin, bố Sơn của “Về nhà đi con” yêu sân khấu đến cực đoan. Nam nghệ sĩ tôn thờ vẻ đẹp mực thước của kịch cổ điển và chán chường khi kịch nói mai một, bị khán giả quay lưng. Sau này dù nổi tiếng khi đóng phim truyền hình, ông vẫn đam mê sân khấu. Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Nơi đó là tình yêu thiêng liêng không thể thay đổi được đối với tôi". Ảnh: Vietnamnet Trên sân khấu mà nghệ sĩ Trung Anh coi là “thánh đường”, ông thường đóng những vai xù xì, phức tạp về nội tâm. Các vai diễn này không thể làm khó được nghệ sĩ Trung Anh bởi lối diễn xuất của ông có chiều sâu, đài từ đẹp. Ảnh: Phụ nữ TP HCM NSND Trung Anh từng nhận huy chương vàng cho vai diễn trong vở kịch "Hamlet" tại Hội diễn Liên hoan Sân khấu thể nghiệm thế giới lần thứ III vào năm 2016. Ngoài ra, ông còn đoạt không ít giải thưởng khác ở lĩnh vực sân khấu. Ảnh: Công an nhân dân online Trung Anh có hàng trăm vai diễn lớn nhỏ trên truyền hình. Nhiều vai diễn của ông có đời sống khắc khổ, chiều sâu nội tâm. Trung Anh từng đóng Thập trong “Những đứa con của làng” , nhà thơ Xuân Ngô trong “Những công dân tập thể”, ông Minh trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp”. Ảnh: Vietnamnet Vài năm trở lại đây, nghệ sĩ Trung Anh có các vai diễn gây hiệu ứng vang dội trong những bộ phim truyền hình ăn khách. Năm 2017, ông được nhiều khán giả yêu thích với vai Lương Bổng trong "Người phán xử". Năm 2019, nghệ sĩ Trung Anh gây sốt nhờ vai bố Sơn trong “Về nhà đi con”. Ảnh: Giao thông Với vai Lương Bổng trong "Người phán xử", nam nghệ sĩ nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều vàng. Trung Anh còn giành chiến thắng thuyết phục ở hạng mục Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards 2019 với vai bố Sơn trong "Về nhà đi con". Ảnh: Zing Năm 2021, nghệ sĩ Trung Anh đóng phim “Trở về giữa yêu thương” phần 2 thay cho cố nghệ sĩ Hoàng Dũng. Ngoài ra, ông còn tham gia diễn xuất trong phim truyền hình “Mặt nạ hạnh phúc”. Ảnh: VTV Tài năng của nghệ sĩ Trung Anh được nhiều đồng nghiệp đánh giá cao. Cố nghệ sĩ Hoàng Dũng từng chia sẻ: “Trung Anh là người thành công ở tất cả các lĩnh vực mà anh ấy tham gia, từ kịch nói, sân khấu, điện ảnh, đến truyền hình. Đóng tốt cả bi kịch, hài kịch đến chính luận. Nói là thành công bởi Trung Anh đều ghi dấu bằng giải thưởng”. Ảnh: Vietnamnet Xem trailer phim "Người phán xử". Nguồn VTV

