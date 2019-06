Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn: "Tiểu tam" tin đồn phản ứng sao?

Sau thông tin Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn, trang QQ của Trung Quốc đăng lại nghi vấn Kim Ok Bin từng ở lại nhà của Song Joong Ki tại biệt thự 200 tỷ tại Itaewon khiến Song Hye Kyo tức giận, xóa nhiều ảnh trên Instagram. Được biết, Kim Ok Bin là bạn diễn của Song Joong Ki trong bộ phim đang lên sóng mang tên "Asadal chronicles". Giữa ồn ào Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn, Kim Ok Bin đăng tải clip hậu trường buổi chụp ảnh cho bộ phim "Asadal chronicles". Cách đây không lâu, khi ra mắt bộ phim "Asadal chronicles", Song Joong Ki và Kim Ok Bin cùng xuất hiện. Kim Ok Bin chưa từng lên tiếng về tin đồn tình cảm với chồng cũ của Song Hye Kyo. Cách đây ít ngày, Kim Ok Bin từng khoe ảnh bên các bạn diễn, trong đó có Song Joong Ki. Ngoài Kim Ok Bin, dân mạng còn chú ý đến bạn thân của Song Hye Kyo - người từng bị đồn là tiểu tam chen vào cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Bạn thân của Song Hye Kyo đăng tải bức ảnh đi nghỉ dưỡng trước thông tin cặp đôi diễn viên phim "Hậu duệ của mặt trời" ly hôn. Song Hye Kyo từng dập tắt tin đồn bạn thân là kẻ thứ ba bằng việc đăng tải hình ảnh đi du lịch cùng người bạn này. Song Hye Kyo đã có 2 năm chung sống với Song Hye Kyo và cặp đôi không có con chung. Tin đồn Song Hye Kyo ly hôn rộ lên sau khi bộ phim của cô "Encounter" lên sóng. Vợ cũ của Song Joong Ki đã có nhiều cảnh quay tình cảm với bạn diễn kém tuổi Park Bo Gum trong phim. Song Hye Kyo nói rằng vợ chồng cô ly hôn do sự khác biệt về tính cách. Lời giải thích hôn nhân tan vỡ của Song Hye Kyo không thuyết phục nhiều cư dân mạng. Ngoài ra, việc Song Joong Ki đệ đơn ly hôn trước cũng gây tò mò. Ít ngày trước khi Song Joong Ki công khai chuyện ly hôn, Song Hye Kyo đăng tải hình ảnh bên chú cún cưng. Xem video "Đám cưới của Song Hye Kyo - Song Joong Ki". Nguồn Youtube

