Song Hye Kyo chuẩn bị mang thai với Song Joong Ki sau tin đồn ly hôn

Mới đây, Song Hye Kyo đã đăng tải lên story cá nhân của mình hình ảnh một cuốn sách mà cô đang đọc thời gian gần đây. Được biết, quyển sách có tựa là La jeune fille et la nuit - The Girl and The Night (Cô gái và màn đêm" của Guillaume Musso, tác giả mà Song Hye Kyo rất yêu thích.





Hóa ra những thông tin ồn ào liên quan tới chuyện tình cảm của hai vợ chồng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng Song Hye Kyo. Trong khi chồng đang bận rộn đóng phim, Song Hye Kyo dành khoảng thời gian riêng tư của mình để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Song Hye Kyo cũng chia sẻ tới đây cô sẽ bớt đóng phim để dành thời gian hơn cho bản thân. Trên các diễn đàn, người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo muốn nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe với tâm lý thoải mái để chuẩn bị thật tốt cho việc mang thai.

Tin đồn hôn nhân Song Hye Kyo và Song Joong Ki đổ vỡ liên tục được đăng tải trên các trang mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây và lại tiếp tục rộ lên trong hai ngày qua bất chấp việc công ty quản lý hai nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận.

Theo QQ, tin đồn ngày càng trở nên rầm rộ hơn do hai vợ chồng không còn đeo nhẫn cưới khi xuất hiện công khai. Trước đó, nhẫn cưới là vật bất ly thân với cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Hôm 26/2, mạng Instagram lan truyền hình ảnh cặp sao Hậu duệ mặt trời dự tiệc cưới một người bạn. Nhưng họ đã không ngồi cạnh nhau và thậm chí còn không trò chuyện.

Chiều 26/2, một số trang mạng Trung Quốc tiếp tục đưa tin Song Hye Kyo muốn ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Nguồn tin các trang này còn khẳng định trợ lý của Song Joong Ki và Song Hye Kyo làm việc ở Trung Quốc đã xác nhận tin tức trên.

“Một người biết chuyện cung cấp tin này cho một số trang mạng. Người này khẳng định trợ lý hai nghệ sĩ xác nhận Song Hye Kyo và Song Joong Ki hoàn tất thủ tục ly hôn. Nguyên nhân đổ vỡ tình cảm là vì Song Joong Ki ngoại tình và bị bắt quả tang”, QQ cho hay.

Trang Kknews còn đồn “người thứ ba” trong câu chuyện này là một người bạn của Song Hye Kyo. Chân dung về “người thứ ba” được đăng tải trên mạng Trung Quốc từ hôm 14/2.

Theo đó, người phụ nữ này là một stylist, thân cận với hai vợ chồng Song Joong Ki - Song Hye Kyo. Cô lọt vào "tầm ngắm" của cư dân mạng sau khi bị Song Hye Kyo bỏ theo dõi trên trang Instagram.

Trưa 27/2, trả lời QQ về tin đồn trên, người đại diện công ty quản lý Song Joong Ki, Blossom Entertainment, tỏ ra mệt mỏi. “Không hề có tin tức đó. Đây là tin đồn rất hoang đường”, người này nói.