Soi phản ứng của Nhã Phương và loạt sao Việt khi đến trễ

Mới đây, Nhã Phương đến trễ sự kiện giới thiệu phim “Song song”. Theo Lao động, sự kiện diễn ra từ 13h tới 15h. Tới 15h, nữ diễn viên chính chưa xuất hiện nên chương trình buộc phải diễn ra. Sau đó, Nhã Phương mới có mặt. Ảnh: Zing Nhã Phương gửi lời xin lỗi đến mọi người tại sự kiện. Nữ diễn viên cho biết, buổi sáng, cô có một lịch quay phát sinh của đoàn phim truyền hình nên không kịp đến đúng giờ. Cảm thấy có lỗi, bà xã của Trường Giang bật khóc. Ảnh: Pháp luật Việt Nam Trước Nhã Phương, không ít sao Việt đến trễ. Một trong số đó là Quang Lê. Theo một đoạn video hậu trường quay một game show, nam ca sĩ cúi đầu xin lỗi Ngọc Sơn cùng cả trường quay phải chờ đợi 6 tiếng. Ảnh: Zing "Đi trễ 6 tiếng đồng hồ, em để cả trường quay chờ đợi và trong đó có anh Ba... Hôm qua em đi trễ, hôm nay em chủ động đến sớm trước nhiều tiếng để gặp và xin lỗi anh Ba, mong anh cho em nói lời xin lỗi", Quang Lê giãi bày. Hoa hậu Kỳ Duyên cũng từng đến muộn sự kiện ngay cả khi chương trình họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016 đã rời lịch tận một tiếng. Lý do được người đẹp đưa ra là trời mưa khiến cô không đến nơi theo đúng hẹn. Ảnh: Ngôi sao Sau nhiều lần bị chỉ trích vì đến trễ, Kỳ Duyên sửa thói quen này. “Bây giờ chỉ dám cho phép đi chơi thì muộn thôi chứ đi làm thì không bao giờ”, Hoa hậu Việt Nam 2014 chia sẻ. Ảnh: FBNV Lan Khuê và Minh Tú cũng từng mất điểm khi đến muộn họp báo ra mắt The Face 2018 đến gần 2 tiếng. Theo Lan Khuê, lịch hẹn với khách mời, phóng viên và huấn luyện viên là khác nhau, còn Minh Tú giải thích sức khỏe có vấn đề nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Ảnh: Lao động Năm 2018, Huỳnh Anh bị tố bùng show khiến cả đoàn gần 100 người phải chờ đợi 2 tiếng, lịch diễn bị đảo lộn, phải tìm người thay thế. Việt Hương cùng các nghệ sĩ tỏ ra rất bức xúc trước thái độ làm việc của Huỳnh Anh. Ảnh: FBNV Về lý do không nghe điện thoại từ ban tổ chức, Huỳnh Anh cho hay anh để quên điện thoại khi nhập viện truyền nước. Cũng vì không có trợ lý nên Huỳnh Anh không có ai nhắc lịch. Nhiều khán giả cho rằng tác phong làm việc của anh thiếu chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV Trong chung kết Giọng hát Việt nhí 2016, Đông Nhi và Ông Cao Thắng xuất hiện sau khi chương trình lên sóng được 10 phút. Giải thích việc đến muộn, Đông Nhi chia sẻ trên iOne, cô gặp tình trạng kẹt xe. Ảnh: VTC Xem video "Tổng hợp những khoảnh khắc của cặp đôi Nhã Phương - Trường Giang". Nguồn Fanpage Nhã Phương

