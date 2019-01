“Siêu vòng 1 quyến rũ nhất TG” hé lộ cuộc sống vợ chồng sau khi sinh con

Kate Upton được mệnh danh mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn năm 2018. Sau khi sinh con, người đẹp đã có trải lòng chân thật.



Tháng 11 năm ngoái, Kate Upton sinh con gái đầu lòng. Cô trải qua những cảm xúc sung sướng lẫn lo lắng khi lần đầu làm mẹ, điều được cô lần đầu chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Extra TV mới đây.

Kate cho hay, trải nghiệm của việc làm mẹ rất tuyệt nhưng không phải không có khó khăn. Có đôi lúc, cô cảm giác sẽ tốt nếu trốn ra khỏi nhà một chút. Nhưng lúc xa con, cô lại thấy buồn vì nhớ con.

Người đẹp kể, ông xã Justin Verlander - một cầu thủ bóng chày, là người rất khéo léo khi chăm sóc bé sơ sinh. Điều đó giúp Kate rất nhiều trong công việc của một người mẹ. Justin cũng rất cưng chiều con gái.

Vợ chồng Kate Upton và cầu thủ bóng chày Justin Verlander. Nói về tên của con gái nhỏ, Kate cho hay, cô tin tưởng để ông xã điền giấy tờ tên cho con, bởi thực tế cái tên Genevieve là do cô thích chọn. Em bé không quấy đêm mà rất ngoan. Điều đó giúp vợ chồng Kate có thể ngủ ngon giấc cả đêm.

Kate đang lấy lại vóc dáng sau khi sinh. Cô thực hiện bài tập 30 phút tại nhà mỗi ngày. Kate cho hay, cô luyện tập mạnh ngay sau khi cho con bú hoặc lúc con ngủ trưa. Điều đó giúp Kate khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng khi làm mẹ.

Chân dài không giấu sự ghen tỵ với các đồng nghiệp người mẫu khác. Cô muốn được trở lại, nhất là khi nghe thấy tin tức tạp chí Sports Illustrated đang quay hình ở nhiều địa điểm. Cô thích những chiếc quần legging, muốn eo thon và khuấy động lại nhịp sống.

Siêu vòng một này không chỉ là một chân dài đình đám. Cô còn tham gia đóng phim trong các tác phẩm Siêu trộm nhà chọc trời, Ba chàng ngốc, The Other Woman, The Layover...