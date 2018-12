Showbiz Việt và những vụ kiện chưa hồi kết năm 2018

Vụ kiện Kiều Minh Tuấn - An Nguy của bà Dung Bình Dương - NSX phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" là lùm xùm đáng chú ý nhất trong năm 2018. Ồn ào kiện tụng cùng những chuyện "chẳng ai ngờ" ở phía sau liên quan đến chuyện tình tay ba của vợ chồng Cát Phượng với An Nguy được dự đoán là "còn lâu mới kết thúc". Ảnh: Facebook. Không chỉ quyết kiện Kiều Minh Tuấn - An Nguy và yêu cầu hoàn trả lại số tiền cát-sê, NSX phim còn tuyên bố sẽ kiện diễn viên Cát Phượng nếu tin nhắn An Nguy tung ra được kiểm chứng. Ảnh cắt clip danviet. Bởi không lâu trước đó, An Nguy công khai những dòng tin nhắn được cho là của Cát Phượng, tố nữ diễn viên hài yêu cầu An Nguy công khai chuyện tin đồn tình cảm giữa cô và Kiều Minh Tuấn là PR cho phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Ảnh chương trình Việt Nam tươi đẹp. Lùm xùm kiện tụng xung quanh vở "Tinh hoa Bắc Bộ" của đạo diễn Hoàng Nhật Nam bắt đầu "dậy sóng" từ cuối năm 2017. Tháng 11/2017, chủ đầu tư là Công ty Tuần Châu Hà Nội gửi đơn kiện công ty DS của Việt Tú - đạo diễn vở "Ngày xưa" (Thuở ấy xứ Đoài) đang công diễn thì bị dừng lại - đến TAND Hà Nội, đòi bồi thường số tiền hơn 6 tỷ đồng với cáo buộc Việt Tú đã cố tình xâm phạm, chiếm đoạt quyền sở hữu của phía Tuần Châu Hà Nội khi tự ý đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn. Ảnh: Tinhhoabacbo.com. Tháng 5/2018, TAND Hà Nội thụ lý đơn khởi kiện của Công ty DS của Việt Tú, trong đó yêu cầu Công ty Tuần Châu chấm dứt hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn "Thuở ấy xứ Đoài" (ảnh). Mới đây nhất, TAND Hà Nội tiếp tục thụ lý đơn phản tố của Công ty DS với nội dung bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của Tuần Châu Hà Nội và yêu cầu công ty này phải thừa nhận vở diễn "Tinh hoa Bắc Bộ" được xây dựng, kế thừa, dựa trên nền tảng đã có trước đó của vở diễn "Thuở ấy xứ Đoài". Việt Tú còn yêu cầu Tuần Châu Hà Nội phải bồi thường cho công ty của anh số tiền là 7,2 tỷ đồng. Ảnh: NVCC. Chia sẻ trên trang Fanpage của mình, đạo diễn Việt Tú khẳng định: "Tôi kiện không hướng đến thắng thua, họ lớn như vậy sao có thể đối đầu, nhưng mọi thứ đều cần có người tiên phong. Tôi chấp nhận rủi ro đó vì chúng ta không thể bước ra thế giới với nền văn hoá vay mượn, đạo nhái và chộp giật trong nghệ thuật". Và để chứng minh cho việc theo đuổi vụ kiện đến cùng, nam đạo diễn còn cho biết, anh sẵn sàng cung cấp 5kg hồ sơ tư liệu mà anh đã cất công thu thập được cho vụ kiện tại tòa. Ảnh: Motthegioi/NVCC. Đầu tháng 10, Noo Phước Thịnh bị nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey khởi kiện vì vi phạm bản quyền âm nhạc khi sử dụng trái phép một đoạn nhạc trong tác phẩm "The Way" của ông trong MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi". Nhạc sĩ người Mỹ yêu cầu Noo Phước Thịnh chấm dứt ngay và xóa vĩnh viễn MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" có sử dụng tác phẩm/ bản ghi âm "The Way" khỏi tất cả các phương tiện lưu trữ, các trang mạng và bất kỳ phương tiện nào mà công chúng có thể tiếp cận. Đồng thời, Zack Hemsey yêu cầu Noo Phước Thịnh phải bồi thường tổng số tiền lên tới 850 triệu đồng. Ảnh: Alchetron. Phía nam ca sĩ từ chối đưa ra bình luận hay cung cấp thông tin ở thời điểm hiện tại vì hiện sự việc cũng đang trong quá trình tố tụng. Lùm xùm ngoài việc tổn thất tinh thần lẫn việc phải hủy show diễn trong tháng 10 vừa qua, Noo Phước Thịnh cũng đứng trước nguy cơ mất đi một số tiền lớn nếu thua kiện.

