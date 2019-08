Show truyền hình bị ảnh hưởng vì Goo Hye Sun ly hôn

Tin vợ chồng Goo Hye Sun quyết định ly hôn đã ảnh hưởng đến các dự án có sự tham gia của cặp sao. Show My Little Old Boy phải cắt bỏ một số đoạn liên quan đến nữ diễn viên.

Sáng 18/8, nữ diễn viên Goo Hye Sun tiết lộ cô và Ahn Jae Hyun chuẩn bị ly hôn. Sau đó, HB Entertainment - công ty quản lý của cặp sao - đã xác nhận thông tin trên, cho biết hai người đã đồng ý chấm dứt hôn nhân. Theo phía công ty, Goo Hye Sun hy vọng sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 9.

Goo Hye Sun trong show truyền hình thực tế My Little Old Boy.

Tin tức về vụ ly hôn đã ảnh hưởng đến một số dự án có sự tham gia của cặp diễn viên. Đặc biệt, show truyền hình thực tế My Little Old Boy phải biên tập, chỉnh sửa một số cảnh liên quan đến câu chuyện tình của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun.



“Chúng tôi biết được thông tin Goo Hye Sun quyết định ly hôn với Ahn Jae Hyun vào ngày mà chương trình dự kiến phát sóng. Chúng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ và bị ảnh hưởng nhiều bởi tin ly hôn này. Chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa một số chi tiết trong tập sắp phát sóng”, đại diện nhà sản xuất chương trình cho biết.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun quyết định đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó.

Hôm 16/8, trong teaser giới thiệu tập phát sóng của My Little Old Boy, Goo Hye Sun gây chú ý khi tiết lộ nụ hôn đầu tiên của cô và Ahn Jae Hyun tại xe hơi. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày, cặp sao đưa ra quyết định ly hôn.



Goo Hye Sun và chồng kém 3 tuổi kết hôn vào tháng 5/2016. Hai người nên duyên sau hợp tác trong bộ phim Blood. Ahn Jae Hyun từng tuyên bố mục tiêu của cuộc đời là trở thành người chồng tốt của Goo Hye Sun. Khi tham gia các chương trình thực tế khác, nam diễn viên cũng thường xuyên nhắc đến vợ hoặc gọi điện, trò chuyện với vợ.

Thời gian gần đây, cặp sao vướng tin đồn gặp trục trặc trong hôn nhân. Goo Hye Sun từng xóa toàn bộ ảnh chụp cùng chồng cũng như hình nhẫn cưới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lên tiếng giải thích về việc này.

* Kiến Thức đã đổi tên bài viết