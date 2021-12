Sau ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín mất gì?

Tháng 2/2021, khi Thương Tín nhập viện vì bị đột quỵ nhưng gặp khó khăn về kinh tế, Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi hỗ trợ đàn anh được hơn 400 triệu, trong đó gần 300 triệu để mua gói bảo hiểm 12 năm cho con gái Thương Tín. Không ngờ rằng mới đây, Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền quyên góp từ thiện. Ảnh: Dân Việt Nam diễn viên khẳng định, ông nhận được tổng cộng 130 triệu đồng chứ không phải 800 triệu đồng. Ngoài ra, Thương Tín tố Trịnh Kim Chi nói sẽ đóng cho công ty bảo hiểm nhưng sau đó âm thầm gửi ngân hàng lấy lãi. Ảnh: Vietnamnet Không dừng lại ở đó, Thương Tín còn cho rằng Trịnh Kim Chi tự ý kêu gọi quyên góp. “Tôi không kêu Trịnh Kim Chi kêu gọi cho tôi. Nếu cô ấy không nói ra thì ai biết tôi đang sống khổ. Cô ấy hoàn toàn không hỏi ý kiến của tôi”, Thương Tín nói. Thậm chí, Thương Tín tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc để “lấy lại công bằng”. Ảnh: Người lao động Bị Thương Tín tố, Trịnh Kim Chi khẳng định, số tiền cô kêu gọi quyên góp là 406 triệu. Về số tiền bảo hiểm 264 triệu (hiện còn 244 triệu), Trịnh Kim Chi cho biết, quy định của công ty bảo hiểm nên cô không thể đóng toàn bộ trong một lần mà gửi ngân hàng để đóng mỗi năm. Theo Trịnh Kim Chi, tài khoản này là thường, không phải tiết kiệm. Khi vợ chồng Thương Tín muốn lấy lại số tiền đóng bảo hiểm, Trịnh Kim Chi đã trao trả. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi Giữa lùm xùm, Trịnh Kim Chi còn chia sẻ lại toàn bộ các bài viết trong đợt kêu gọi ủng hộ Thương Tín hồi tháng 2/2021. Cũng theo Trịnh Kim Chi, cô từng trao đổi với vợ Thương Tín trước khi kêu gọi quyên góp từ thiện và trao đổi với hai vợ chồng về việc mua bảo hiểm cho con gái Thương Tín. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi Chia sẻ trên Vietnamnet, Trịnh Kim Chi cho biết, cô sẵn sàng hợp tác nếu Thương Tín tố cáo. "Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Tôi không muốn câu chuyện này phức tạp hơn nữa. Phía anh Thương Tín muốn mời công an là quyền của anh ấy. Tôi luôn sẵn sàng hợp tác", cô nói. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi Nhiều khán giả đứng về phía Trịnh Kim Chi, cho rằng việc kêu gọi quyên góp của cô minh bạch cũng như khen ngợi ứng xử văn minh của cô với đàn anh. Không ít người còn cảm thông cho Trịnh Kim Chi làm ơn mà mắc oán. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi Ngược lại, Thương Tín không được số đông khán giả tán thành cách ứng xử với Trịnh Kim Chi. Nhiều người cho rằng nếu thắc mắc vấn đề nào, Thương Tín nên ngồi lại với đàn em để làm rõ thay vì đấu tố. Ảnh: Dân Việt Không ít cư dân mạng còn hoang mang việc Thương Tín một mực khẳng định phía Trịnh Kim Chi kêu gọi được 800 triệu, hay cho rằng Trịnh Kim Chi tự ý kêu gọi từ thiện dù trước đó, ông tỏ ra vui vẻ khi được đàn em giúp đỡ. Ảnh: Dân Việt Trong lùm xùm với Trịnh Kim Chi, Thương Tín dường như mất nhiều hơn được khi hình ảnh ngày càng xấu đi trong mắt khán giả, không được nhiều người thương cảm như trước. Khán giả hy vọng ồn ào của nam diễn viên phim “Ván bài lật ngửa” sẽ sớm khép lại trước khi bị đẩy đi quá xa. Ảnh: An ninh thủ đô Xem video "Hai cha con nghệ sĩ Thương Tín song ca". Nguồn Zing

