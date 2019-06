Sau đăng quang, dàn hoa hậu đua nhau tham gia gameshow hâm nóng tên tuổi

Sau 3 năm tạm ngừng sản xuất, Cuộc đua kỳ thú 2019 nhận được nhiều sự chú ý khi trở lại với dàn sao khủng. Điều đáng nói, ở mùa này có sự xuất hiện của ba hoa hậu: Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'hen Niê.



So về độ hot, cả ba nàng hậu đều là những cái tên “câu” rating cho chương trình. Đây cũng là lý do, Cuộc đua kỳ thú năm nay chọn mặt gửi vàng vào các hoa hậu, bên cạnh những gương mặt khá nổi như: Siêu mẫu Minh Triệu, Á hậu Lệ Hằng…

Đỗ Mỹ Linh bất ngờ tham gia Cuộc đua kỳ thú. Cô kết hợp cùng người mẫu Lê Xuân Tiền.

Với H’hen Niê, sau thành tích Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, cô gái dân tộc Ê Đê phủ sóng trên các mặt báo, trở thành hiện tượng, hình mẫu mà nhiều thiếu nữ muốn hướng đến khi ôm mộng đội lên đầu chiếc vương miện. Người đẹp sinh năm 1992 vừa cá tính vừa gần gũi, mộc mạc, như làn gió lạ thổi vào showbiz Việt. Cô cũng là gương mặt được trông đợi sẽ bộc lộ cá tính trong cuộc đua năm nay.

Trong buổi họp báo công bố chương trình, H’hen Niê khéo léo mong khán giả cảm thông bởi cô bộc lộ không ít tính xấu trong quá trình tham gia gameshow này.

Trái với vẻ cá tính, mạnh mẽ của H’hen Niê, ở Đỗ Mỹ Linh là sự an toàn, nhẹ nhàng, ngoan hiền. Chính tính cách này của Mỹ Linh khiến cô từng bị chê nhạt nhòa giữa rừng mỹ nhân Vbiz. Tham gia gameshow lần này cũng là cơ hội cho người đẹp thể hiện mình.

Bản thân Mỹ Linh từng chia sẻ, cô nhiều lần đấu tranh với gia đình và công ty quản lý để được tham gia chương trình vì bố mẹ Đỗ Mỹ Linh lo lắng con gái không đảm bảo sức khỏe trong hành trình khắc nghiệt của Cuộc đua kỳ thú. Nàng hậu bày tỏ, cô muốn thoát khỏi hình tượng dịu dàng, an toàn suốt 3 năm qua.

Với Hoa hậu Kỳ Duyên, Cuộc đua kỳ thú là sự trải nghiệm hứa hẹn nhiều thú vị của cô nàng năng động, ưa khám phá này. So với H’hen Niê và Mỹ Linh, Kỳ Duyên có nhiều lợi thế, sở hữu bề dày kinh nghiệm khi tham gia khá nhiều chương trình, gameshow sau khi đăng quang.

Cô từng làm huấn luyện viên cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018, đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Look 2017. Tại The Look, Kỳ Duyên vượt mặt đàn chị giành chiến thắng cùng học trò Vũ Ngọc Châm.

Hoa hậu Kỳ Duyên đã 2 lần ngồi ghế nóng gameshow.

Sự sắc sảo, thông minh của Kỳ Duyên qua các gameshow khiến công chúng dành nhiều thiện cảm. Từ một hoa hậu nhiều thị phi, chìm ngập trong scandal, Kỳ Duyên ngày càng trưởng thành thấy rõ. Công bằng mà nói, một phần nhờ tham gia gameshow mà Kỳ Duyên đã dần lấy lại được hình ảnh trong mắt công chúng.

Tái xuất trong Cuộc đua kỳ thú lần này cũng là dịp để Kỳ Duyên hâm nóng tên tuổi. Mới nhất, nàng hoa hậu nhiều lần chia sẻ hình ảnh đôi chân bầm tím, móng tay bong tróc rướm máu được cho là "chiến tích" khi tham gia chương trình truyền hình thực tế này.

Đặc biệt, ở lần trở lại này Kỳ Duyên kết hợp cùng Minh Triệu khiến tên tuổi của cả hai được dịp gây sốt dù chương trình còn chưa lên sóng. Mới đây, cặp mỹ nhân tiết lộ chuyện hậu trường suýt không nhìn mặt nhau vì cãi vã khi tham gia chương trình.

Minh Triệu và Kỳ Duyên cùng tham gia Cuộc đua kỳ thú 2019. Ảnh: Zing.

Trước đó, trời điểm cuối năm 2018, rộ tin đồn Kỳ Duyên và Minh Triệu yêu đương đồng tính khi cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình cảm, thân thiết bên nhau. Mặc dù hai mỹ nhân đều lên tiếng khẳng định chỉ là bạn thân thì nhiều fan vẫn bán tín bán nghi. Cũng bởi vậy, sự kết hợp của cặp đôi trong chương trình lần này càng khiến tên tuổi của cả hai thêm sức hút.

Ngoài bộ ba hoa hậu tham gia Cuộc đua kỳ thú, nhiều nàng hậu sau đăng quang cũng tranh thủ tham gia gameshow. Phạm Hương hay Hương Giang Idol đều là những cái tên gây sốt mà nhiều chương trình lựa chọn.

Mới nhất, Hoa hậu Hương Giang được mời làm huấn luyện viên The Voice Kids 2019. Mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sự có mặt của Hương Giang trên ghế nóng sẽ giúp gameshow này thêm thi vị giữa lúc chương trình bị chê ngày càng nhạt nhòa. Sự hợp tác của các hoa hậu và nhà sản xuất gameshow suy cho cùng chỉ giúp đôi bên cùng có lợi, còn khán giả, hãy cứ chờ sự thể hiện của các hoa hậu!