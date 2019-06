Hoàng Thuỳ sẽ cạnh tranh với Á hậu Hòa bình Quốc tế tại Miss Universe 2019?

Mới đây, cộng đồng fan sắc đẹp hào hứng bàn tán về thông tin cuộc thi tìm kiếm đại diện Ấn Độ tham gia Miss Universe 2019 không được tổ chức như dự kiến. Ứng viên được lựa chọn dự thi đấu trường nhan sắc nóng bỏng nhất hành tinh được cho là Meenakshi Chaudhary - Á hậu Hòa bình Quốc tế 2018. Nếu thông tin này được xác nhận trong thời gian tới, ứng viên Việt Nam tại Miss Universe 2019 là á hậu Hoàng Thùy sẽ có thêm một đối thủ vô cùng nặng ký chính là “nữ thần” Ấn Độ từng giành danh hiệu “Hoa hậu của các hoa hậu 2018”. Bên cạnh việc Meenakshi Chaudhary sẽ kết thúc nhiệm kỳ Á hậu tại Miss Grand International vào tháng 10 tới, cô nàng còn hội tụ đủ mọi yếu tố về sắc vóc, kỹ năng trình diễn, sức hút đối với người hâm mộ nếu được tin tưởng giao dải sash Miss Universe India 2019. Không chỉ thế, chính Meenakshi Chaudhary cũng từng “thả thính” fan trên trang Instagram cá nhân khi chia sẻ bức ảnh cùng dòng chú thích “Let the Universe talk” - “Hãy để Hoàn vũ lên tiếng“ Điều này khiến các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đã sớm đánh tiếng Meenakshi Chaudhary có thừa tiềm năng tỏa sáng nếu được trao cơ hội tham gia Miss Universe. Meenakshi Chaudhary từng “thả thính” với fan bằng bức ảnh kèm chú thích “Let the Universe talk”… Năm 2018, Meenakshi Chaudhary đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Ấn Độ. Cô nàng trở thành người đẹp được dự đoán giành vương miện Miss Grand International 2018 nhưng cuối cùng lại được trao danh hiệu Á hậu 1. Bù lại, sắc đẹp và sức hút của Meenakshi Chaudhary giúp cô nàng chiến thắng giải “Miss Grand Slam - Hoa hậu của các Hoa hậu 2018” do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn.

