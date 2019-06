Phương Mai diện trang sức 1,4 tỷ trong đám cưới với chồng Tây

Tiệc cưới của Phương Mai và ông xã Marcin người Ba Lan diễn ra vào tối 15/6 tại khách sạn Mariott tràn ngập cảm xúc, trong đó có cả nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu, chú rể. Không giống như bất cứ hôn lễ nào của các sao Việt, Phương Mai một mình tiến vào lễ đường, nơi chú rể Marcin đứng chờ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Trước sự chứng kiến đông đủ của gia đình, bạn bè thân thiết, Phương Mai khóc thổ lộ: “Anh yêu Marcin! Giây phút này, em biết mình là cô gái may mắn nhất thế giới. Bởi nhờ anh, cuối cùng em cũng hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Mỗi ngày em đều cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến bên em. Em hứa sẽ luôn yêu anh, ở bên anh trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống với vai trò là người bạn đời của anh. Em yêu anh”. Lời hứa của Phương Mai đã khiến chú rể Marcin xúc động. Anh nói: “Mai, khi anh gặp em, em luôn là một cô gái mạnh mẽ. Anh rất muốn nói với em điều đó. Và từ giờ phút này, anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em cho đến hết cuộc đời. Anh yêu em”. Tại tiệc cưới, Phương Mai còn chuẩn bị đoạn video ngắn trình chiếu kể về việc cô đã thay đổi thế nào từ khi yêu Marcin. Cô tâm sự, cuộc sống trước đây của cô chỉ xoay quanh công việc và những chú mèo. Cô không tin vào tình yêu đích thực cũng như hôn nhân, thậm chí từng nghĩ mình sẽ ‘ở vậy’ cho đến hết đời cùng những chú mèo. Nhưng Marcin xuất hiện như một hoàng tử vừa đẹp trai, vừa đáng yêu. Cả hai cùng đưa tay về phía nhau nắm chặt, trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân. Hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể uống mừng ngày hạnh phúc. Phương Mai cho biết, gia đình chồng và nhiều bạn bè đến dự hôn lễ là người nước ngoài, do đó cô muốn có một tiệc cưới thật giản dị, vui vẻ, không nặng về phần nghi lễ của người Việt. Ở phần cuối của tiệc cưới, Phương Mai và chồng Tây cùng đắm đuối trong điệu nhảy Rumba. Cả hai đã dành khoảng 2 tháng để tập nhảy dưới sự hướng dẫn của Daniel – Quán quân Bước nhảy hoàn vũ và cũng là người bạn thân 6 năm qua của cô dâu. Nữ MC nói rằng, đây là điệu nhảy đầu tiên của cô và Marcin với tư cách là vợ chồng của nhau. Cặp đôi mong rằng, hôn nhân của họ cũng ngọt ngào, say đắm như chính điệu nhảy. Để khuấy động thêm buổi tiệc, chú rể Marcin mời mẹ đẻ lên khiêu vũ, còn Phương Mai đến từng bàn tiệc kéo bạn bè hoà mình vào giai điệu âm nhạc lãng mạn. Trong ngày khoác áo cô dâu, Phương Mai đeo bộ trang sức bằng vàng trắng 18K và kim cương tự nhiên với trị giá là hơn 1,4 tỷ đồng, gồm nhẫn 884 triệu đồng, dây chuyền gần 300 triệu đồng và đôi hoa tai 224 triệu đồng. Xem video "MC Phương Mai trong chương trình Quyền lực ghế nóng". Nguồn Youtube:

