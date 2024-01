Sao Việt bức xúc vụ Lưu Thiên Hương bị đồng nghiệp ném điện thoại

Mới đây, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bức xúc tố NSƯT M.H. Cụ thể, chia sẻ với Tiền Phong, Lưu Thiên Hương cho biết, giảng viên M.H cho rằng sinh viên dùng laptop xử lý âm thanh, hát beat đã "master". Lưu Thiên Hương không đồng ý với quan điểm này của M.H nên đã góp ý với đồng nghiệp.

"Do giải thích chị H. không hiểu nên tôi yêu cầu bộ phận kỹ thuật kiểm tra, giải thích chuyên môn nhưng chị không đồng ý. Do thấy có những câu nói xúc phạm, sai căn cứ nên tôi dùng điện thoại quay bảo vệ bản thân. Chị H. có hành vi ném điện thoại vào người tôi, may mắn tôi tránh được", Lưu Thiên Hương chia sẻ.

Sự việc diễn ra ngay tại phòng thi tại Nhạc viện TPHCM nơi Lưu Thiên Hương và NSƯT M.H giảng dạy.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố bị NSƯT M.H ném điện thoại vào người. Ảnh: FBNV.

Trước lời tố của Lưu Thiên Hương, nhiều sao Việt đứng về phía nữ nhạc sĩ. “Trời đất ơi. Không tin vào mắt mình luôn. Rất chia sẻ với chị Lưu Thiên Hương. Mong rằng cơ quan chức năng có thẩm quyền trong ngành giáo dục có biện pháp xử lý nghiêm khắc”, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Dương cho biết: “Phải xử lý ngay những thành phần nhà giáo kiểu này! Quá hãi hùng về nhân cách”.

Hải Yến Idol bày tỏ: “Ôi, thật sự vẫn không thể hiểu được beat master thì nó ảnh hưởng cái gì đến chất lượng học và thi của thí sinh. Sao chị ý lại thiếu kiểm soát thế nhỉ? Với đồng nghiệp còn thế này, với học sinh thì như thế nào?”.

Bảo Yến Rosie, Mai Tiến Dũng, Hứa Kim Tuyền lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lưu Thiên Hương.

Trước ồn ào giữa nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và giảng viên M.H, Quyền Giám đốc Nhạc viện TPHCM - NSƯT Hoàng Ngọc Long chia sẻ trên Vietnamnet, ông đã tiếp nhận thông tin nhưng chưa kịp làm việc với khoa vì đang bận lịch trình thi cử của trường.

Ban lãnh đạo sẽ làm việc và xử lý theo đúng quy chế của đơn vị. "Chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý. Quy chế đã có, lỗi đến đâu xử đến đấy thôi", Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM nhấn mạnh.

>>> Xem video "Con gái Lưu Thiên Hương học catwalk". Nguồn Facebook Lưu Thiên Hương