Hoa hậu Ngân Anh tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử

Hoa hậu Ngân Anh sinh con trai đầu lòng vào ngày 11/12/2023. Mới đây, cô cùng ông xã Phan Tô Ny tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử. Con trai Ngân Anh tên thật Phan Lê An Hy, tên thân mật Tino. Phan Tô Ny làm thơ cho con trai: "Phan gia mừng đón thỏi vàng nén/Lê đạo hân hoan chú bé cười/An tâm con cứ mau khôn lớn/Hy vọng mai này sống thảnh thơi". "Má cháu ra đề bài làm thơ tặng cháu. May là cũng mê thơ phú nên nặn ra được bốn câu", chồng Ngân Anh chia sẻ. Tô Ny khen vợ đảm đang khi chuẩn bị bữa tiệc nào cũng chu đáo. Con trai Ngân Anh nhận quà từ người thân. Bé Tino được nhận xét có nhiều nét giống bố. Ngân Anh rạng rỡ, xinh đẹp sau 1 tháng sinh nở. Cả gia đình Ngân Anh diện trang phục tông trắng trong tiệc đầy tháng bé Tino. Dịp Giáng sinh, vợ chồng Ngân Anh cùng con trai chụp ảnh nghệ thuật. Bé Tino đáng yêu bên bố mẹ. Con trai Ngân Anh hóa ông già Noel nhí. Ngân Anh tâm sự về việc làm mẹ: "Hơn 3 tuần vừa qua, mọi khoảnh khắc bên cạnh bé Tino và khi dõi theo sự thay đổi về thể chất mỗi ngày của con đều mang đến cho mình những cảm xúc đặc biệt mà chỉ có khi lần đầu tiên làm mẹ! Con gần như chiếm trọn toàn bộ thời gian, tâm sức và tình yêu thương của tất cả các thành viên trong gia đình. Mami hạnh phúc lúc con cười một cách tinh nghịch, an tâm khi con ăn ngoan ngủ say (trộm vía)". Xem video: "Khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bên trời Tây".

