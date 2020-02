Sao Việt bảo vệ con thế nào giữa đại dịch virus Corona?

Giữa đại dịch virus Corona, Tiến Đạt đeo khẩu trang trong khi con trai của nam rapper được che chắn bởi khăn sữa. Vợ của Tiến Đạt cho biết, khăn sữa sau khi sử dụng sẽ giặt liền bằng nước nóng hơn 60 độ để diệt khuẩn. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, Nhã Phương tìm mua khẩu trang cho con gái. Trước dịch bệnh, vợ chồng Lam Trường cho con gái nghỉ học và đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài. Vợ chồng Lý Hải bảo vệ các con bằng khẩu trang có thể giặt và sử dụng lại. Lý Hải - Minh Hà còn hướng dẫn các con rửa tay với xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn để phòng chống bệnh dịch. Tương tự, các con của Đăng Khôi cũng được bố mẹ chỉ cho cách đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Vợ chồng Hồng Đăng cùng các con đeo khẩu trang để du xuân an toàn. Gia đình Thu Trang - Tiến Luật kết thúc chuyến nghỉ dưỡng sớm trước dịch bệnh Corona. Tú Vi - Văn Anh luôn đeo khẩu trang cho con gái. Quế Vân cho con trai sử dụng sản phẩm làm sạch không khí đến từ Nhật Bản đồng thời đeo khẩu trang. Vợ chồng Hồng Vân cho các con nghỉ học đồng thời giữ nhà cửa thông thoáng. "Mỗi buổi sáng, sau khi ngủ dậy, tôi thường mở toang tất cả cửa rồi xông bồ kết khô bằng than các phòng trong nhà", Hồng Vân cho hay. Mời quý độc giả xem video "Bệnh dịch do virus Corona lan rộng". Nguồn VTV

