Chân dung hoa hậu có nhiều triệu chứng nghi nhiễm virus Corona

Zing dẫn nguồn On cho biết, Giang Vũ Đình vừa chia sẻ thông tin cô có nhiều triệu chứng của người bị nghi nhiễm virus Corona như bị sốt cao, đau đầu và viêm phổi. Giang Vũ Đình cho biết thêm, Tết Nguyên Đán vừa qua, cô trở về quê nhà Quảng Đông. Được biết, Quảng Đông có 436 ca xác nhận dương tính với virus Corona. Ngoài ra, người đẹp cho biết, cô đã báo cáo với nhân viên y tế địa phương về tình hình sức khỏe của mình và đang được theo dõi, cách ly tại nhà. Vũ Đình cũng khẳng định cô chỉ trở về Hong Kong khi biết chắc chắn không bị nhiễm bệnh viêm phổi do virus Corona. Vũ Đình sinh năm 1996, đến từ Quảng Đông, là sinh viên Đại học Giáo dục Hong Kong. Cuối năm 2019, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á ATV (Miss Asia ATV) do Đài truyền hình ATV tổ chức. Ngoài danh hiệu hoa hậu, Vũ Đình đoạt giải Người đẹp có tiềm năng thành ngôi sao. Giang Vũ Đình có ưu thế nhờ nói được tiếng Quảng Đông và hiểu được văn hóa xứ Hương Cảng. Bên cạnh đó, nhan sắc cũng là lợi thế của Giang Vũ Đình. Cô sở hữu vóc dáng cao ráo, làn da trắng sứ và gương mặt thanh tú, trẻ trung. Nhan sắc đời thường của Hoa hậu châu Á ATV 2019 không hề thua kém trên truyền hình. Trước khi đến với Hoa hậu châu Á ATV 2019, cô từng tham gia cuộc thi Miss Hong Kong của đài TVB nhưng không giành chiến thắng. Người hâm mộ hy vọng Giang Vũ Đình chỉ bị bệnh cảm cúm thông thường và âm tính với virus Corona. Mời quý độc giả xem video "Bệnh dịch viêm phổi cấp do virus Corona lan rộng". Nguồn VTV

