Rộ nghi vấn Á hậu Phương Nga và Bình An đã đăng ký kết hôn

Á hậu Phương Nga - diễn viên Bình An công khai hẹn hò từ Valentine 2019. Mới đây, cặp đôi bất ngờ vướng nghi vấn đã đăng ký kết hôn. Tin đồn xuất phát từ chính chia sẻ của Bình An. Trên trang cá nhân, anh đăng tải ảnh chụp tờ khai lý lịch được cho là của bạn gái.



Trong tờ khai lý lịch Phương Nga viết Bình An là chồng. Từ đó, cư dân mạng đoán già đoán non Phương Nga và Bình An đã đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, một số người vẫn hoài nghi vì phát hiện Phương Nga khai Bình An là chồng nhưng ở mục giới tính.

Hiện tại, bức ảnh chụp tờ khai lý lịch do Bình An đăng tải không còn trên trang cá nhân của anh. Phía Bình An lẫn Phương Nga cũng chưa lên tiếng về tin đồn. Vì vậy, chưa rõ thực hư chuyện đăng ký kết hôn của cặp đôi này.

Bình An - Phương Nga. Chia sẻ của Bình An.

Bình An và Phương Nga bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ năm 2017. Đến tháng 2/2019, cả hai mới thừa nhận chuyện tình cảm. Từ khi công khai, cả hai gắn bó như hình với bóng, tình cảm ngày càng mặn nồng.

Tháng 9/2019, Phương Nga và Bình An lộ ảnh được cho là hậu trường chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, nàng á hậu cho biết đây chỉ là ảnh chụp quảng cáo cho studio ảnh cưới. Khi được hỏi về đám cưới, Bình An cho biết, anh sẽ kết hôn vào tháng 9 âm nhưng chưa biết là năm nào.

"Tuổi của tôi rất hợp với tháng 9 âm lịch. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 9 âm chúng tôi sẽ tiến hành đám cưới, nhưng năm nào thì chưa biết”, Bình An chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên Vietnamnet.