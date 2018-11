“Quỳnh búp bê“: Kết thúc có hậu, Quỳnh sống cùng con, Lan hết điên

>>> Mời quý độc giả xem video "Phương Oanh vẫn ám ảnh với Quỳnh búp bê". Nguồn Youtube/ VTC3:

Mở đầu tập 28 “Quỳnh búp bê” là hình ảnh My sói (Thu Quỳnh) dẫn bố dượng (Đồng Thanh Bình) của Quỳnh (Phương Oanh) đến chỗ con trai Quỳnh đang học.



Bố dượng Quỳnh vui mừng ra mặt khi thấy con của Quỳnh, gã còn chụp ảnh, quay phim. Khi ra đến cửa trường học, gã vô tình gặp Quỳnh đang bước vào để tìm con trai.

Bố dượng Quỳnh liền dụ dỗ Quỳnh về ở cùng, giành đứa bé về cho Quỳnh, rồi cả hai sẽ đi thật xa, sẽ có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Nghe đến đây Quỳnh cảm thấy tức giận và sởn da gà. Cô nói thẳng rằng cô ghê tởm và không bao giờ có chuyện sẽ sống cùng gã bố dượng xấu xa.

Rời khỏi nơi gã bố dượng, Quỳnh lại gặp ngay My sói, bị My xỉa xói, dọa dẫm sẽ bắt cóc đứa trẻ mang tới cho bố dượng Quỳnh vì điều đó khiến My cảm thấy hạnh phúc. My muốn Quỳnh sống cả đời trong sự nhục nhã.

Rơi vào bế tắc, Quỳnh đến nhà Thịnh (Hải Anh), tâm sự với anh về quá khứ của mình. Từ cái chết đột ngột của bố Quỳnh khiến mẹ Quỳnh đau khổ và đổ hết mọi tội lỗi cho cô. Cũng vì thế mà Quỳnh bị ám ảnh, nghĩ rằng có lẽ chính mình là người hại chết bố đẻ.

Trong cơn nghẹn ngào và day dứt, Quỳnh kể tiếp câu chuyện đau đớn của mình cho Thịnh nghe, khi mẹ cô không hề tin tưởng con gái, kể cả lúc Quỳnh kể chuyện bố dượng cưỡng hiếp mình. Ngược lại, mẹ Quỳnh còn cho rằng vì yêu đương mà Quỳnh đổ tiếng oan cho bố dượng và trong cơn tức giận, mẹ đã đuổi Quỳnh ra khỏi nhà.

Quỳnh nói trong nước mắt với Thịnh, cô không hiểu lý do vì sao mẹ cô lại căm ghét cô đến vậy, đuổi cô đi để đến nỗi cô bị sa vào ổ buôn người, rồi sau đó lại bị bọn ma cô đem bán vào nhà chứa. Nhưng sau đó mẹ lại đi tìm cô và rồi chết trong lúc đi tìm con, khiến cô trở thành mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Khóc nấc trong tận cùng đau khổ, Thịnh ngồi lặng đi, thương cảm dành cho số phận long đong của Quỳnh.

Ra khỏi nhà Thịnh, điều bất ngờ là Quỳnh lại chủ động đến nhà bố dượng. Nhưng đây cũng là kế hoạch của Quỳnh vì muốn trả thù.

Thấy Quỳnh đến, bố dượng vui ra mặt, dụ Quỳnh sống chung như vợ chồng. Hắn hứa sẽ làm cho Quỳnh sung sướng và sinh thêm con. Quỳnh tỏ vẻ hợp tác vui vẻ, nhưng nhân lúc cha dượng đi lấy rượu chúc mừng và không chú ý, cô đã rút dao định đâm bố dượng. Tuy nhiên, hắn tránh được, giằng co với Quỳnh. Không may là đúng lúc này Quỳnh lại nằm sấp lên con dao đó và làm chính mình bị thương.

Thịnh sau khi thấy lá thư như tuyệt mệnh, gửi gắm con trai cho mình chăm sóc, đã biết có chuyện chẳng lành, bổ đi tìm Quỳnh.

Khi tới được nhà bố dượng Quỳnh, Thịnh chứng kiến cô nằm sõng soài trên sàn, váy dính đầy máu. Bố dượng thấy vậy bỏ chạy, còn Thịnh vội vã đưa Quỳnh đi cấp cứu. Tuy nhiên, gã bố dượng biến thái của Quỳnh cũng đã chịu quả báo cho hành động bẩn thỉu của mình. Khi chạy trốn khỏi nhà, bố dượng Quỳnh đã bị ô tô đâm chết.

Quỳnh được Thịnh đưa vào bệnh viện cấp cứu trong cơn nguy kịch, và Vũ đã đưa con trai Quỳnh đến bệnh viện.

Cuối cùng, sau tất cả, Vũ đã trả lại con cho Quỳnh. Hai mẹ con chuyển tới sống ở một vùng quê hẻo lánh ở miền Trung. Thi thoảng Vũ gửi quà vào cho con trai Quỳnh là sách vở, đồ chơi…

Cùng lúc này, Quỳnh búp bê nhận được điện thoại của Lan (Thanh Hương), khiến Quỳnh mừng rơi nước mắt, khi nghe Lan báo tin mình đã tỉnh cơn điên. Gia đình đã tha thứ cho Lan, đặc biệt mẹ Lan đã bỏ qua và chấp nhận cô.

Đào nhắn tin cho Quỳnh, đợi mọi chuyện ổn hẳn sẽ đưa Lan vào thăm hai mẹ con Quỳnh. Đào cũng báo tin, My sói đã bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ ma túy.