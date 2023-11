Phương Oanh và loạt sao mang thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo

Mới đây, diễn viên Phương Oanh tiết lộ, cô sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để mang bầu đôi. Phương Oanh mang bầu đôi gần 4 tháng. Cân nặng của cô dao động từ 58kg-60kg. Nữ diễn viên đã hết nghén.Phương Oanh hẹn sẽ chia sẻ thêm về việc có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Diễn viên Sam chọn IVF vì nhiều lý do cá nhân. "Quá trình thụ tinh trong ống nghiệm là sự cố gắng rất nhiều của hai vợ chồng, từ việc tiêm kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, tạo phôi và chuyển phôi", Dân Trí dẫn lời Sam. Tháng 10 vừa qua, khi mang bầu được 4 tháng, Sam mới thừa nhận tin vui. Giống Phương Oanh, Sam bị nghén trong mấy tháng đầu. Minh Hằng chọn trữ đông trứng, IVF. Người đẹp cho biết, chọn IVF là do vấn đề tuổi tác, sức khỏe, mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của con sau này. Vợ chồng Minh Hằng quyết định đưa vào hai phôi thai nhưng chỉ một phôi thai có kết quả. Hồi tháng 8, nữ ca sĩ sinh con trai đầu lòng. Phương Trinh Jolie bị bệnh lạc nội mạc tử cung. May mắn, cô phát hiện sớm bệnh tình nên vẫn có thể kích trứng để tạo phôi và mang thai. Phương Trinh Jolie kích trứng hai lần mới đủ số lượng để tạo phôi. Sau đó, một phôi thai đã được cấy vào cơ thể của Phương Trinh Jolie, 4 phôi còn lại được trữ đông. Hành trình tìm con của Phương Trinh Jolie mất khoảng 200 triệu đồng. Hồi cuối tháng 6, cô đã sinh con trai thứ hai. Ca sĩ Thanh Ngọc trải qua kích trứng 7 lần, 3 lần IVF để có con. “Bé Ủn là cái phôi cuối cùng. Khi thử que lên 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Sau đó, suốt trong thai kỳ, không lúc nào tôi không lo lắng", Thanh Ngọc cho hay. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008 Diễm Châu làm thụ tinh ống nghiệm để đảm bảo cặp song sinh lai Tây ra đời xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng. Xem video: "Phương Oanh bất ngờ hoãn cưới Shark Bình, hé lộ lý do"

Mới đây, diễn viên Phương Oanh tiết lộ, cô sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để mang bầu đôi. Phương Oanh mang bầu đôi gần 4 tháng. Cân nặng của cô dao động từ 58kg-60kg. Nữ diễn viên đã hết nghén. Phương Oanh hẹn sẽ chia sẻ thêm về việc có con nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Diễn viên Sam chọn IVF vì nhiều lý do cá nhân. "Quá trình thụ tinh trong ống nghiệm là sự cố gắng rất nhiều của hai vợ chồng, từ việc tiêm kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, tạo phôi và chuyển phôi", Dân Trí dẫn lời Sam. Tháng 10 vừa qua, khi mang bầu được 4 tháng, Sam mới thừa nhận tin vui. Giống Phương Oanh, Sam bị nghén trong mấy tháng đầu. Minh Hằng chọn trữ đông trứng, IVF. Người đẹp cho biết, chọn IVF là do vấn đề tuổi tác, sức khỏe, mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của con sau này. Vợ chồng Minh Hằng quyết định đưa vào hai phôi thai nhưng chỉ một phôi thai có kết quả. Hồi tháng 8, nữ ca sĩ sinh con trai đầu lòng. Phương Trinh Jolie bị bệnh lạc nội mạc tử cung. May mắn, cô phát hiện sớm bệnh tình nên vẫn có thể kích trứng để tạo phôi và mang thai. Phương Trinh Jolie kích trứng hai lần mới đủ số lượng để tạo phôi. Sau đó, một phôi thai đã được cấy vào cơ thể của Phương Trinh Jolie, 4 phôi còn lại được trữ đông. Hành trình tìm con của Phương Trinh Jolie mất khoảng 200 triệu đồng. Hồi cuối tháng 6, cô đã sinh con trai thứ hai. Ca sĩ Thanh Ngọc trải qua kích trứng 7 lần, 3 lần IVF để có con. “Bé Ủn là cái phôi cuối cùng. Khi thử que lên 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Sau đó, suốt trong thai kỳ, không lúc nào tôi không lo lắng", Thanh Ngọc cho hay. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008 Diễm Châu làm thụ tinh ống nghiệm để đảm bảo cặp song sinh lai Tây ra đời xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng. Xem video: "Phương Oanh bất ngờ hoãn cưới Shark Bình, hé lộ lý do"