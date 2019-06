MC Phương Mai bật khóc trong đám cưới với chú rể Tây

Sáng 15/6, lễ rước dâu của Phương Mai và bạn trai doanh nhân được tổ chức tại Hà Nội. Bạn trai Phương Mai là người Ba Lan, song lễ cưới của cặp uyên ương vẫn được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống Việt Nam. Bố mẹ của chú rể đến Hà Nội cách đây vài ngày để cùng gia đình cô dâu chuẩn bị cho ngày trọng đại. Khoảng 10h30, đoàn nhà trai có mặt tại nhà riêng của Phương Mai ở khu phố cổ Hà Nội. Chú rể Marcin Miller diện suit lịch lãm. Marcin sinh năm 1985, hiện là giám đốc tại Việt Nam của một tập đoàn tư vấn tài chính. Trước đó, anh từng làm việc tại Mỹ, Ukraine, Indonesia, Philippines... Anh và nữ MC hẹn hò một năm trước khi tiến đến hôn nhân. Trong lễ rước dâu, Phương Mai diện áo dài trắng phom dáng truyền thống, in họa tiết cánh sen và cá chép. Trang phục do một người bạn thân của cô thiết kế. Chú rể dành cho cô dâu nụ hôn ngọt ngào. MC Phương Mai chia sẻ cô và bạn trai có chung nhiều sở thích như yêu mèo, đi du lịch. Marcin cũng là người thấu hiểu và luôn kiên nhẫn với cô. MC sinh năm 1990 xúc động bật khóc trong ngày trọng đại của cuộc đời. Phương Mai từng tâm sự kết hôn là quyết định bất ngờ với ngay cả bản thân cô. Nhiều năm qua, cô tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không có ý định xây dựng gia đình vì sợ ràng buộc và trách nhiệm. Tuy nhiên, khi gặp Marcin Miller, cô nhận ra đây chính là người đàn ông lý tưởng của mình. Tiệc cưới của hai người được tổ chức vào tối 15/6. Mẹ của nữ MC không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến con gái tìm được bến đỗ bình yên. Xung quanh chuyện Phương Mai kết hôn, một số tin đồn cho rằng cô cưới chạy bầu, lấy chồng đại gia. Song, người đẹp sinh năm 1990 phủ nhận. Cô chia sẻ ông xã có sự nghiệp thành công nhưng sống bình dị, không hàng hiệu, xe sang. Sau hôn lễ, Phương Mai và Marcin tiếp tục sống tại TP.HCM. Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012 cảm thấy may mắn vì phụ huynh hai bên ủng hộ mọi quyết định của các con, không can thiệp sâu vào đời sống riêng tư. Xem video "MC Phương Mai chia sẻ chuyện tình yêu". Nguồn Youtube/ VTC3:

