“Phú bà” Giáng My ở biệt thự 1.000 m2, du lịch muôn nơi

Giáng My thích đi du lịch. Cô chiêm ngưỡng cảnh đẹp, thưởng thức ẩm thực mỗi khi đến vùng đất mới. Ảnh: FB Giáng My. Hoa hậu Giáng My dạo chơi từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ. Ảnh: FB Giáng My. Nàng hậu không ngại du lịch những nơi đòi hỏi thể lực, khó chinh phục. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My tự bơi, tự lặn giữa biển trong một chuyến du lịch nước ngoài. Ảnh: Dân Việt. Người đẹp 53 tuổi thường xuyên ngồi hạng thương gia khi đi máy bay. Ảnh: FB Giáng My. Giáng My đi lại bằng xe hơi tiền tỷ. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.Hình ảnh Giáng My ngồi siêu xe 14 tỷ từng gây chú ý. Ảnh: Vietnamnet. Cách đây nhiều năm, Hoa hậu Đền Hùng 1992 đã sử dụng xe hơi 4 tỷ khi di chuyển. Ảnh: Khám Phá. “Phú bà” Giáng My ở biệt thự 1.000 m2 trong những năm qua. Ảnh: FB Giáng My. Bà mẹ một con sống thảnh thơi trong cơ ngơi to như cung điện. Ảnh: FB Giáng My. Cuộc sống của Giáng My còn gắn liền với đồ hiệu. Cô sở hữu nhiều túi xách, giày, kính, đồng hồ hàng hiệu trong những năm qua. Ảnh: Dân Việt.Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

